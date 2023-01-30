Hollanda’nın Amsterdam kenti bisiklet kültürüyle ünlü olan bir Avrupa şehri. Amsterdam yalnızca bisikletlere özel bir su altı garajının açılışıyla bunu bir üst seviyeye taşıyor. Dört yıl süren dev proje, 65 milyon dolarlık bir bütçeyle yapıldı. Geçtiğimiz gün açılışı yapılan garaj, bisikletli misafirlerini bekliyor!

Dünyanın En Büyük Bisiklet Garajı Olacak!

Amsterdam’ın yeni bisiklet garajına 7.000 bisiklet sığabiliyor, bu da onu dünyanın en büyük bisiklet garajı yapıyor. Projenin henüz tamamlanmamış bir kısmı daha bulunuyor. Şubat ayında bitmesi planlanan kısım bitince garajın kapasitesi tam 11.000 bisiklete yükselecek.

Garaj, kenti daha bisiklet dostu hale getirmeye yönelik çok daha büyük bir projenin parçası. Amsterdam zaten geniş bir bisiklet yolu ağına sahip. Ayrıca bisikletli ulaşım hükümet ve şehir tarafından sürekli teşvik ediliyor. Ancak su altı garajının bu konuda çıtayı bir adım ileri taşıdığını söylemek mümkün.

Amsterdam Merkez Metro İstasyonu yakınında bulunan garaj, bisikletlerin çevre dostu bir şekilde yerleştirilmesi için özel olarak tasarlanmış. Betondan yapılan ve su geçirmez olarak tasarlanan garaj, bisikletlerin gelgit ya da hava koşullarından etkilenmeyecek bir alanda depolanmasına olanak tanıyor. Bu sayede park alanı su altında olsa bile bisikletlerde paslanma gibi sorunların önüne geçiliyor.

Bu park alanı aynı zamanda kolay erişim için Amsterdam Merkez Metro İstasyonu ile yeraltından bağlantılı. Bu sayede bisikletini park eden vatandaşlar kolayca metro ağını kullanabiliyor.

Bisiklet sahipleri, bisikletlerini ilk 24 saat ücretsiz olarak park edebiliyor. Sonraki her ek gün için yaklaşık 25 liralık bir ücret isteniyor. Garaja girebilmek için bisikletinizde bir “Hollanda Ulaşım Kartı” ya da bir “Bisiklet Etiketi” bulunması gerekiyor.

Tesisin güvende kalmasını sağlamak için, her yer sürekli kameralarla izleniyor. Bisikletlerin güvenliği içinse elektronik kilitlere yer verilmiş. Garajda herhangi bir şüpheli faaliyet olması halinde yetkilileri uyarmak üzere bir alarm sistemi de bulunuyor.

Yeni su altı bisiklet parkı Amsterdam’ın bisiklet kültürü için önemli bir adım. Şehir halihazırda dünyanın en bisiklet dostu şehirlerinden biri. Öyle ki, Amsterdam’da orada yaşayan kişi sayısından daha fazla bisiklet bulunuyor. Tesis, Amsterdam sakinlerinin kentin bisiklet kültüründen yararlanmasını daha da kolaylaştıracaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde de benzer projeler yapılmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!