Amazfit, IFA etkinliğinde geçen yılki modellerinin halefi olarak GTR 4 ve GTS 4 akıllı saatlerini duyurdu. Özet olarak gelişmiş GPS konumlandırma, 150’den fazla spor modu, Bluetooth arama ve bağımsız müzik çalma özelliklerine sahiptir.

Güçlü ve Hassas GPS Konumlandırma

Akıllı saatler, çevresel veya çok yollu parazitlerden etkilenmeyen, hassas konumlandırma için endüstride bir ilk olan çift bantlı dairesel polarize GPS anten teknolojisine sahiptir. Bunun, elde taşınan GPS konumlandırıcılar kadar yüzde 99 doğru olacağını ve gerçek zamanlı GPS hareketini izleyebilir. Gelecekte, kullanıcılar ayrıca rota dosyalarını içe aktaracak ve doğrudan ekranda gerçek zamanlı olarak gezinebilecekler.

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Spor verileri Strava ile bile senkronize edilebilir ve şirket, Amazfit ile adidas Runtastic arasındaki yeni stratejik ortaklık sayesinde adidas Running’i de ekledi.

Amazfit GTS 4, Sonsuz Siyah, Puslu Beyaz, Sonbahar Kahvesi ve Rosebud Pembe renklerinde geliyor. GTR 4, Superspeed Black, Vintage Brown Leather ve Racetrack Grey renklerinde geliyor.

Ayrıca BioTracker 4.0 PPG biyometrik optik sensöre sahiptir. 2 LED ile geliştirilmiş yeni sensör, önceki nesle göre yüzde 33 daha fazla veri topluyor ve saatlerin kalp atış hızı izleme algoritmasıyla birleştirildiğinde, egzersiz sırasında kol hareketinden kaynaklanan sinyal parazitini azaltıyor. Kan-oksijen, kalp atış hızı ve stres seviyelerini ve bu üç ölçümü test eden tek dokunuşla ölçüm işlevi ile solunum hızını aynı anda izleyebilir.

Fiyat

Amazfit GTR 4 ve Amazfit GTS 4’ün her biri 200 dolar olarak fiyatlandırıldı.