Amerikalı TikTok çalışanları, Trump yönetimine dava açacak!

Spekülasyonlara göre Amerikalı TikTok çalışanları, TikTok üzerine uygulanmaya çalışılan kısıtlamalar nedeniyle Başkan Trump ve Trump yönetimini dava etmeye hazırlanıyor. Şu günlerde, TikTok’un Amerika Birleşik Devletleri’ndeki geleceği de, belirsizliğini korumaya devam ediyor.

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TikTok, Amerika Birleşik Devletleri’nde zor günler geçiriyor

TikTok müdürlerinden Patrick Ryan, sürece bağlı olarak anayasal bütün haklarını kanunlar yoluyla kullanacaklarını belirtti ve bir sektörün geleceğinin, bir başkanın iki dudağının arasına bakmaması gerektiğini savundu. Ryan’ın açıklamalarına göre, Trump’un kararları uygulanacak olur ise, 1500 Amerikalı, işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. TikTok çalışanlarının avukatlığını ise, A.B.D.’de internet kanunları konusunda uzmanlığı ile bilinen Mike Godwin üstlenecek. Bu haftanın sonlarına doğru ise, davanın federal mahkemeye taşınması bekleniyor.

TikTok çalışanları ise, Trump’ın kendilerinin anayasal haklarına müdahalede bulunduğunu düşündüklerini belirttiler. Mike Godwin’in iş ortaklarından Alexander Urbelis ise, hükümetin neye niyetlendiği ve ne yapmak istediği konusunda bir fikri olmadığını belirtti. Hükümet, bu hamlesiyle TikTok çalışanlarının geçim kaynaklarını tehlikeye atıyor diyen Urbelis, başkanın TikTok’un sektördeki işlevini yitirmesini sağlamak için kanunların dışında hareketlerde bulunduğunu savundu.

Patrick Ryan, eğer karar uygulanır ise, TikTok’un ülkede yok olması sonucunda binlerce Amerikalı evine ekmek götüremeyecek. Bunun vatandaşlara ne gibi bir faydası olacağını anlayamadığını söyleyen Ryan, sokaktaki işsiz insanların sayısının artmasının A.B.D. adına iyi bir gelişme olmadığını savundu ve bu insanlar için neyin öngörüldüğünü de sorguladığını belirtti. Bekle ve gör yaklaşımını uygulamak için ise yeterli zaman olmadığını savunan Ryan, hükümetin net açıklamalar yapması gerektiğini savundu.

Peki ya Başkan Trump konu ile ilgili ne düşünüyor

2 hafta önce Başkan Trump, WeChat ve TikTok’un 20 Eylül’den itibaren ülkede banlanmasını için çeşitli girişimlerde bulunmuş idi. Trump’a göre, TikTok çok fazla kullanıcı verisi topluyor; ve bu veriler, Çin hükümeti ile paylaşılarak Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenliği açısından tehdit oluşturabilir. Amerikan halkına göre ise, hükümetin süreç ile ilgili olarak şeffaf davranmadığı konular mevcut. Eğer sıkıntı, kullanıcı verilerini korumak ise bunu sağlamanın başka yolları da olduğunu savunan ülke halkı, çeşitli mecralarda bu düşüncelerini dile getirdi. Fakat yine de Başkan Trump, TikTok’a 2 seçenek sunmuş durumda. Ya TikTok Amerikalı bir şirkete komple satılacak; ya da TikTok’un faaliyetleri Amerika’da yasaklanacak. 2 cepheli bu gerilim, bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl bir sonuç verecek. Peki ya siz konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!