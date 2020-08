Amerikalı TikTok çalışanları, Trump yönetimine dava açacak!

Netflix, ne izleyeceğine karar vermekte zorlanan insanlar için bir takım yeni özellikler getiriyor. Kullanıcıların sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan anladığımız kadarıyla platforma “karıştır” (shuffle) ve “Bir şey oynat” isimli iki yeni özellik şu anda test ediliyor.

Sözünü ettiğimiz yeni özelliklerle alakalı henüz Netflix tarafından açıklanmış resmi bir bilgi yok. Ancak görünüşe bakılırsa bazı Netflix kullanıcılarında halihazırda test edilen yeni özellikte, izleme geçmişinize veya listenize göre belirlenen rastgele bir film veya dizi oynatılmaya başlanıyor.

Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG

Ekran görüntülerinden anladığımız kadarıyla “karıştır” seçeneği Netflix’in TV uygulamasında kullanıcı seçim ekranında yer alırken, “bir şey oynat” özelliği ise ana menüde kendisine yer bulmuş durumda.

Lol Netflix now has a “shuffle” button. This is something I needed that I didn’t even know I need. pic.twitter.com/JEEsF65Bc0

— Chaby Digital (@Chabz_Classic) July 14, 2020