Uygulama
Amerikalı TikTok çalışanları, Trump yönetimine dava açacak!
Spekülasyonlara göre Amerikalı TikTok çalışanları, TikTok üzerine uygulanmaya çalışılan kısıtlamalar nedeniyle Başkan Trump ve Trump yönetimini dava etmeye hazırlanıyor. Şu günlerde, TikTok’un Amerika Birleşik Devletleri’ndeki geleceği de, belirsizliğini korumaya devam ediyor.
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TikTok, Amerika Birleşik Devletleri’nde zor günler geçiriyor
TikTok müdürlerinden Patrick Ryan, sürece bağlı olarak anayasal bütün haklarını kanunlar yoluyla kullanacaklarını belirtti ve bir sektörün geleceğinin, bir başkanın iki dudağının arasına bakmaması gerektiğini savundu. Ryan’ın açıklamalarına göre, Trump’un kararları uygulanacak olur ise, 1500 Amerikalı, işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. TikTok çalışanlarının avukatlığını ise, A.B.D.’de internet kanunları konusunda uzmanlığı ile bilinen Mike Godwin üstlenecek. Bu haftanın sonlarına doğru ise, davanın federal mahkemeye taşınması bekleniyor.
TikTok çalışanları ise, Trump’ın kendilerinin anayasal haklarına müdahalede bulunduğunu düşündüklerini belirttiler. Mike Godwin’in iş ortaklarından Alexander Urbelis ise, hükümetin neye niyetlendiği ve ne yapmak istediği konusunda bir fikri olmadığını belirtti. Hükümet, bu hamlesiyle TikTok çalışanlarının geçim kaynaklarını tehlikeye atıyor diyen Urbelis, başkanın TikTok’un sektördeki işlevini yitirmesini sağlamak için kanunların dışında hareketlerde bulunduğunu savundu.
Patrick Ryan, eğer karar uygulanır ise, TikTok’un ülkede yok olması sonucunda binlerce Amerikalı evine ekmek götüremeyecek. Bunun vatandaşlara ne gibi bir faydası olacağını anlayamadığını söyleyen Ryan, sokaktaki işsiz insanların sayısının artmasının A.B.D. adına iyi bir gelişme olmadığını savundu ve bu insanlar için neyin öngörüldüğünü de sorguladığını belirtti. Bekle ve gör yaklaşımını uygulamak için ise yeterli zaman olmadığını savunan Ryan, hükümetin net açıklamalar yapması gerektiğini savundu.
Peki ya Başkan Trump konu ile ilgili ne düşünüyor
2 hafta önce Başkan Trump, WeChat ve TikTok’un 20 Eylül’den itibaren ülkede banlanmasını için çeşitli girişimlerde bulunmuş idi. Trump’a göre, TikTok çok fazla kullanıcı verisi topluyor; ve bu veriler, Çin hükümeti ile paylaşılarak Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenliği açısından tehdit oluşturabilir. Amerikan halkına göre ise, hükümetin süreç ile ilgili olarak şeffaf davranmadığı konular mevcut. Eğer sıkıntı, kullanıcı verilerini korumak ise bunu sağlamanın başka yolları da olduğunu savunan ülke halkı, çeşitli mecralarda bu düşüncelerini dile getirdi. Fakat yine de Başkan Trump, TikTok’a 2 seçenek sunmuş durumda. Ya TikTok Amerikalı bir şirkete komple satılacak; ya da TikTok’un faaliyetleri Amerika’da yasaklanacak. 2 cepheli bu gerilim, bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl bir sonuç verecek. Peki ya siz konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Uygulama
Netflix’ten ne izleyeceğine karar veremeyenler için yeni özellik
Netflix, ne izleyeceğine karar vermekte zorlanan insanlar için bir takım yeni özellikler getiriyor. Kullanıcıların sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan anladığımız kadarıyla platforma “karıştır” (shuffle) ve “Bir şey oynat” isimli iki yeni özellik şu anda test ediliyor.
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Yeni özellik nasıl çalışacak?
Sözünü ettiğimiz yeni özelliklerle alakalı henüz Netflix tarafından açıklanmış resmi bir bilgi yok. Ancak görünüşe bakılırsa bazı Netflix kullanıcılarında halihazırda test edilen yeni özellikte, izleme geçmişinize veya listenize göre belirlenen rastgele bir film veya dizi oynatılmaya başlanıyor.
Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG
— Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020
Ekran görüntülerinden anladığımız kadarıyla “karıştır” seçeneği Netflix’in TV uygulamasında kullanıcı seçim ekranında yer alırken, “bir şey oynat” özelliği ise ana menüde kendisine yer bulmuş durumda.
Lol Netflix now has a “shuffle” button. This is something I needed that I didn’t even know I need. pic.twitter.com/JEEsF65Bc0
— Chaby Digital (@Chabz_Classic) July 14, 2020
Haber
Trump, TikTok ve WeChat’e 45 gün süre verdi!
Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada TikTok’u kapatabileceklerini söylemişti. Amerika-Çin gerilimini artıran açıklamanın ardından Trump’tan yeni bir hamle geldi. Perşembe günü imzalanan kararnameyle TikTok ve WeChat’in ABD operasyonlarının satışı için 45 gün süre verildi!
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Donald Trump, TikTok ve WeChat için idari talimat emri verdi!
ABD senatosunun gün içerisinde oy birliğiyle kabul ettiği karar ile TikTok’un kamu cihazlarında kullanılması yasaklanmıştı. Donald Trump’ın idari talimatı ise popüler uygulamanın geliştiricisi olan ByteDance’ı doğrudan etkiliyor. Eğer TikTok ABD operasyonları Amerika merkezli bir şirkete satılmazsa, ByteDance’ın ülkedeki herhangi bir kuruluş ile iş yapması engellenecek. Bu işlemin gerçekleşmesi için ByteDance yönetimine 20 Eylül’e kadar süre verildiği belirtiliyor.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada TikTok’un ABD’nin ulusal güvenliği için önemli bir tehdit oluşturduğu kaydedildi. Hatta uygulamanın Çin hükümetinin başında yer alan Komünist Partisi’ne hizmet ettiği belirtiliyor. Ayrıca Amerika hükümetinin hedefinde olan tek Çin merkezli uygulama TikTok değil. Aynı talimatta WeChat uygulamasının sahibi Tencent için de 45 günlük süre verildiği kaydediliyor. Tencent’in Riot Games ve Epic Games gibi oyun şirketlerinin sahibi olduğu düşünülürse, söz konusu kısıtlama oyun sektörünü ciddi anlamda etkileyebilir.
TikTok yeni gelişme ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken, Amerika kıtasındaki faaliyetlerini Microsoft’un satın alacağı tahmin ediliyor. Yazılım devi tarafından yapılan açıklamada görüşmelerin başladığı belirtilerek satış işleminin 15 Eylül’e kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edilmişti.
Google One Android ve iOS için 15GB ücretsiz yedekleme alanı sunuyor!
Büyük teknoloji şirketlerinin son yıllarda bulut teknolojilerine çok büyük yatırımlar yaptıklarını biliyoruz. Bu yatırımlar ile doğru orantılı olarak günlük hayatımızda da bulut teknolojilerini kullanan birçok teknolojiye giderek alışıyoruz. Son olarak Google, One uygulaması ile akıllı telefon kullanıcılarına 15GB bulut depolama imkanı sunduğunu açıkladı.
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Google One Android ve iOS için 15GB ücretsiz yedekleme alanı sunuyor!
Geçtiğimiz yıl Google, 2018’de başlattığı yeni bulut depolama hizmeti olan Google One’a telefon yedekleme seçeneğini eklemişti. Android kullanıcıları zaten böyle bir imkana sahip ancak Google One orijinal kalitede fotoğraflar ve videolar yedeklemenin yanı sıra MMS mesajları gibi daha detaylı bir yedekleme imkanı sunuyor. Bu özellik şimdiye kadar uygulama aboneliği gerektiriyordu ve 1.99 dolar fiyatlandırmaya sahipti.
Bugün teknoloji devi Android telefon yedeklemelerini artık Google One uygulaması aracılığı ile ücretsiz olarak sunduğunu duyurdu. Bu ücretsiz olarak 15GB bulut depolama alanına sahip olacağımız anlamına geliyor. Kullanıcıların bütün ihtiyaçları için yeterli olmayabilir ancak yine de ücretsiz olarak sunulan hizmet oldukça kullanışlı. Google ayrıca iOS için de Google One’ı yayınlayacağını duyurdu ve iOS kullanıcılarının da ücretsiz bulut depolama alanına sahip olacağını açıkladı.
Uygulama birtakım güncellemelere de sahip. Kullanıcıların bulut üzerinde depoladıkları verilerini daha kolay yönetmelerini sağlayan yeni bir Depolama sekmesi eklendi. Bu özellik ile birlikte Google Drive, Fotoğraflar ve Gmail üzerinde silmek isteyebileceğiniz büyük dosyalarınızı tespit etmenizi de oldukça kolaylaşıyor. Bu özelliğe aynı zamanda Google One’ı web tarayıcınız üzerinden kullandığınızda da ulaşabileceksiniz. Android için Google One uygulaması cihazlar ile birlikte kurulu olarak gelmese dahi buradan indirebilirsiniz. iOS uygulaması henüz mevcut değil fakat yakında yayınlanacak.