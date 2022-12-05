AMD Ocak ayındaki CES’te birkaç yeni Ryzen 7000 masaüstü işlemcisini tanıtabilir. Şirketin Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 ve Ryzen 5 7600 ile çıkacağı söyleniyor, her üçü de ‘X’ eki olmadan. İşlemciler 10 Ocak Salı günü açıklanacak.[Söylenti]

Wccftech’in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre AMD, işlemcileri 4 Ocak’ta Las Vegas’taki CES açılışında duyuracak. Bunlar mevcut Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X ve Ryzen 5 7600X’in daha ucuz modelleridir. Yakında çıkacak olan X olmayan modeller büyük ölçüde benzerleriyle aynıdır, ancak daha düşük saat hızlarına ve 65W’lık daha düşük bir varsayılan TDP’ye sahiptir.

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Wccftech’e göre, Ryzen 9 7900’ün tavsiye edilen perakende satış fiyatı 429 dolarken, 7900X piyasaya çıktığında 549 dolardı. Ryzen 7 7700 329 dolara mal olurken, Ryzen 5 7600 229 dolar önerilen perakende satış fiyatına sahip olacak. Bu da bu iki işlemciyi daha pahalı olan muadillerinden 70 dolar daha ucuz hale getiriyor.

Daha önceki söylentilere göre AMD, CES’te yeni Ryzen 7000-X3D masaüstü işlemcilerini de tanıtacak. Bu işlemciler ek 3D V-Cache özelliğine sahiptir. AMD bu kez 12, 8 ve 6 çekirdekli üç farklı X3D modeli ile karşımıza çıkacaktı. VideoCardz ayrıca, bu CPU’lar için somut bir çıkış tarihinin henüz bilinmediğini, ancak 2023’ün ilk çeyreğinde ortaya çıkmalarının beklendiğini yazıyor.