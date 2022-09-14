Amazon salı günü, önceki modeline göre çeşitli iyileştirmelerle yeni bir giriş seviyesi 99 dolar olan Kindle e-okuyucusunu duyurdu.

En büyük değişiklik, önceki 89 dolarlık Kindle’dan çok daha keskin olan ekran oldu. Bu, okurken metnin biraz bulanık yerine daha net görüneceği anlamına geliyor. Keskinlik şimdi Amazon’un daha pahalı 140 dolarlık Kindle Paperwhite’ı ile aynı seviyede. Yeni Kindle ayrıca, çoğu dijital kitap kütüphanesi için fazlasıyla yeterli olması gereken, 8 gigabayt yerine 16 gigabayt olmak üzere iki katı depolama alanıyla geliyor. Bu sayede binlerce kitap depolayabileceksiniz.

Yeni Kindle’ın ayrıca bir arka ışığı var ancak okuma rahatlığı için beyaz dengesini turuncu bir renk tonuna değiştirme seçeneği gibi Kindle Paperwhite’daki daha gelişmiş arka ışık özelliklerinden bazılarına sahip değil. Ayrıca suya dayanıklı değil, bu nedenle su sıçramaktan endişe ediyorsanız daha pahalı modeli düşünebilirsiniz.

Ve son olarak, Kindle serisindeki Paperwhite gibi diğer güncellemelerde olduğu gibi Amazon; Android telefonlar, Apple tabletler ve daha fazlası tarafından kullanılan daha yaygın bağlantı noktası olan yeni bir USB-C şarj cihazı ekledi. Cihaz üreticilerinin son yıllarda çoğunlukla terk ettiği eskiyen mikro USB bağlantı noktasının yerini alıyor.

Amazon, benzer yükseltmelere sahip yeni bir Kindle Kids modelini de tanıttı. Her iki cihaz da salı gününden itibaren ön siparişe açıldı.