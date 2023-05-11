Amazon Türkiye, Prime aboneliği olmayan müşterilerinden artık iade ücreti talep edeceğini duyurdu. Buna göre, evden teslim alma yoluyla Kolay Gelsin aracılığıyla yapılacak iadeler için 24,90 TL, Aramex ile evden teslim alma yoluyla yapılacak iadeler için 24,90 TL ve MNG Kargo aracılığıyla şubeden teslim alma yoluyla yapılacak iadeler için 4 TL iade ücreti alınacak. İade sürecini kötüye kullanan müşteriler sebebiyle atıldığı düşünülen bu adım, geçtiğimiz aylarda Prime aboneliğine yapılan zamdan sonra geldi. Prime aboneliğinin aylık ücreti, 39 TL’ye yükseltilmişti.

Amazon Türkiye, Prime üyesi olmayan müşterilerinden iade ücreti almaya başladı. pic.twitter.com/iaJ9w3FR4p — Umut Koçak (@umtk50) May 10, 2023

Amazon Türkiye yaptığı açıklamada, “2020 yılında Türkiye’de hizmete girmesinden bu yana Prime’ı üyelerimiz için daha da değerli hale getirmek adına yatırımlarımızı sürdürdük. Hızlı, ücretsiz, sınırsız Prime teslimatına daha fazla ürün seçeneği ekledik, ücretsiz ertesi gün teslimat yapılan il sayısını 17’den 50’ye çıkardık, ‘Çok Al, Az Öde’, randevulu teslimat ve indirimlere erken erişim gibi yepyeni avantajları üyelerimize sunduk. Prime ile üyelerimize benzersiz avantajlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Ayrıca Prime Video’da, ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ gibi Amazon Originals içeriklerinin sayısını artırırken, 2022 yılında Türkiye sinemalarının en çok izlenen filmi olan Bergen ve ilk yerli Amazon Originals filmi ‘Rüyanda Görürsün’ de dahil birçok film ve diziyle içeriğimizi zenginleştirdik. 25 Nisan itibarıyla Prime hizmetimizin aylık üyelik fiyatını 39 TL olarak güncelliyoruz. Bu yeni fiyat, yeni üyeler için 25 Nisan’dan, mevcut Prime üyelerimiz için 25 Mayıs’tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacaktır. Bu, Türkiye’de Prime’ın hizmete girdiği 2020 yılından bu yana yapılan ilk değişikliktir. Prime ile üyelerimize benzersiz avantajlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”