Amazon sunulan başvurulara göre, Amazon Care olarak bilinen tele-sağlık hizmetini sona erdirirken 150’den fazla işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Amazon, İşçi Ayarlama ve Yeniden Eğitim Bildirimi (WARN) başvurularına dayanarak 159 çalışanın Amazon Care’den çıkarılacağını söyledi. WARN Yasası, işverenlerin toplu işten çıkarmalar veya fabrika kapanışları hakkında genellikle 60 gün içinde önceden bildirimde bulunmalarını gerektirir.

Ayrı bir WARN bildirisine göre, Amazon Care hastalarını tedavi etmekle sorumlu bir klinisyen ekibi olan Care Medical’den 236 çalışan daha işten çıkarılacak. Care Medical, Amazon ile çalışmak üzere sözleşme imzalamış bağımsız bir şirkettir.

Başvurulara göre işten çıkarmaların 1 Aralık’ta başlaması planlanıyor.

Amazon geçen ayın sonlarında tele-sağlık hizmetini 31 Aralık’tan sonra sonlandıracağını söyledi. Şirket, müşteriler için “yeterince eksiksiz bir teklif” olmadığını belirledikten sonra hizmeti kapatmayı seçti” dedi.

Amazon Care, eczane ve tüketici teşhis girişimlerinin yanı sıra Amazon’un sağlık endüstrisini alt üst etme stratejisinin bir parçasıydı. Amazon Care’i kapattıktan sonra bile şirket, sağlık hizmetlerine doğru genişlemeye devam etti. Temmuz ayında Amazon, One Medical’i 3,9 milyar dolara satın alacağını ve bir butik birinci basamak klinikleri ağı oluşturacağını söyledi.

Amazon Care, diğer işverenlere hizmet vermek için genişlemeden önce, şirketin Seattle merkezindeki ve çevresindeki çalışanlar için bir pilot program olarak 2019’da başladı. Hizmet, sanal acil bakım ziyaretlerinin yanı sıra ücretsiz tele-sağlık danışmanlığı ve hemşirelerden test ve aşılar için bir ücret karşılığında ev ziyaretleri sağlıyordu.

Amazon’un hizmeti kapatacağını duyurduğu sırada şirket, çalışanlara bir notta, onlara Amazon’da başka yerlerde rol bulma fırsatı vereceğini söyledi.

Amazon Sağlık Hizmetleri başkanı Neil Lindsay, “Birçok Care çalışanı, Sağlık Hizmetleri organizasyonunun diğer bölümlerine veya Amazon’daki diğer ekiplere katılma fırsatına sahip olacak. Ayrıca şirket dışında görev arayan çalışanları da destekleyeceğiz” dedi.

Bir Amazon temsilcisi, etkilenenlerin dahili olarak başka işler bulma fırsatına sahip olacağını yineledi. Açıklamada, “Bu geçiş sürecinde önceliğimiz çalışanlarımıza destek olmaya devam ediyor” denildi.

İkinci çeyrekte Amazon, çalışan sayısını 99.000 kişi azaltarak 1.52 milyon çalışana indirdi. Perakende devi, Covid-19 salgını sırasında personel ve depo ayak izini benzeri görülmemiş bir hızla büyüttükten sonra maliyetleri düşürmeye çalışırken iş gücünü küçültmek için adımlar atıyor.