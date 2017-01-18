Amazon’un sürücüsüz araçların otobanda bir arada çalışabilmesini yönetecek bir ağ sistemi için patent başvurusu kabul edildi.

Amazon’un patent başvurusu çevrilebilir şeritlerde sürüşü de içeriyor. Çevrilebilir şeritlerde trafiğin akış yönü yaşanan bir kaza esnasında ya da bazı yoğunluklarda değişiyor. Ancak sürücüsüz araçlar henüz bu değişikliği algılayamıyor.

Patentte ise sürücüsüz araçlar birbirleriyle sürekli iletişim halinde ve bu sayede trafik akışını değiştirebiliyorlar. Bu şehirlerarası yollarda ya da yeni yollarda pek bilinmeyen trafik kurallarına uymayı sağlayacak. Perakende devinin böyle bir patent olması sürpriz olmadı çünkü kendi lojistik filosunu kurarak daha fazla teslimat yapma planları yapıyor.

Aralık ayında firma depolarından direkt olarak teslimat yapmak için yüzlerce tır satın almıştı. Sürücüsüz araçların sürücü maliyetini azaltacağından dolayı bu tarz bir seçim kulağa mantıklı geliyor. Tırlar, drone ile teslimat yapılan Prime Air programının dışında çalışacak.