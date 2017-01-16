Amazon Kablosuz Teknoloji Testleri için İzin Başvurusunda Bulundu

Geçtiğimiz hafta Amazon şirketin drone ile ulaştırma projesi kapsamında bazı kablosuz testlerinin yapılmasına yönelik izin için başvurdu.

Amazon yeni iletişim teknolojilerini test etmeye yönelik yazılım için 5 ay sürecek olan bir test dönemi için Federal İletişim Dairesi’ne istekte bulundu. Perakende devi testlerini Washington eyaletinde yer alan Seattle ve Kennewick şehirlerinde gerçekleştirecek.

Şirket belirlediği her bir lokasyona düşük enerji tüketimine sahip 3 adet verici ve kablosuz birim yerleştirecek. Başvuruda şirketin ihtiyaç halinde radyo anteni de kurabileceği yer alıyor. Şirketin Kennewick’te bir alışveriş mağazası yer alıyor. Seattle’da ise genel merkezi mevcut.

Başvuruya göre testler ilk başta şirketin genel merkezinde başlayacak ve açık alan testleri için Kennewick kullanılacak. Kennewick’te yer alacak olan alanda 120 kilometrelik çapa sahip olan bölgede çeşitli test ekipmanları yer alacak. Başvuruda ise çok ilginç bir isim yer alıyor. Eski NASA astronotu Neil Woodward şimdilik Prime Air servisinde baş yöneticilerden bir tanesi.Bu izin başvurusu ilk değil. Microsoft, Google ve Facebook’da bemzer testler gerçekleştiriyor.