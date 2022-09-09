Amazon CEO’su Andy Jassy, şirketin kurumsal çalışanların ofise dönmesini emretmeyi planlamadığını söyledi.

Jassy, Los Angeles’taki Kod Konferansı’nda, “İnsanların geri gelmesini gerektirecek bir planımız yok. Şu anda adapte değiliz. Ancak öğrendikçe adapte olarak ilerleyeceğiz.” dedi.

Amazon, teknoloji çalışanlarına koronavirüs hızla yayıldığı için 2020’nin başlarında evden çalışmalarını söyledi. Ekim ayında Jassy, Amazon’un çalışanların ofise ne sıklıkta gelmesi gerektiğine karar vermenin bireysel yöneticilere bırakılacağını belirtti ve bu da daha önceki “ofis merkezli bir kültüre” dönüş hedefinden keskin bir geri dönüşe işaret etti.

Jassy, çoğu çalışanın fiziksel ofislere döndüğünü ve bazı günlerini evden çalışarak geçirdiğini söyledi. Bazı ekipler, donanım veya yaratıcı birimler gibi ofiste daha sık bulunma eğilimindeyken, mühendisler gibi diğerleri büyük ölçüde uzaktan çalışmaya devam ediyor, diye ekledi.

CEO, “Uzaktan yapılması daha zor olan bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bence uzaktan icat etmek biraz daha zor.” dedi.

Jassy daha önce Covid-19 pandemisinin ofislerin nasıl kullanıldığı üzerinde kalıcı bir etki bırakabileceğini ve Amazon’un çalışanları işe alma şeklini zaten etkilediğini belirtti. Örneğin, Amazon artık uzaktan çalışmaya daha açık ve sadece “kritik kütleye” sahip olduğu alanlara odaklanmak yerine herhangi bir yerden çalışanları işe alacak.

Amazon’un uzaktan çalışma konusundaki konumu, bazı teknik meslektaşlarından farklı. Google, nisan ayında çoğu çalışanının haftada en az üç gün fiziksel ofislerine dönmesini zorunlu kılmaya başladı ve bu da göreve karşı çıkan işçiler arasında bazı tepkilere neden oldu. Apple ayrıca bazı çalışanlarına bu aydan itibaren haftada üç gün ofise gelmelerini söyledi.