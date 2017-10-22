Google, Project Loon ile Porto Riko’da İnternet Servisi Sağlıyor

Google, Project Loon ile Porto Riko’da İnternet Servisi Sağlıyor

22 Ekim, 2017 Hi-Tech 0 yorumlar

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İlk olarak Google’ın başlattığı ve daha sonra Alpahbet’e geçen Project Loon çalışması doğal afetin vurduğu Porto Riko’da internet servisi sağlıyor.

Tropik fırtınanın en kötü vurduğu ülkelerin başında gelen Porto Riko’da Alphabet devasa balonlar ile bağlantı sunuyor. Cumartesi günü itibariyle balonları gökyüzüne gönderen şirket bu balonlar aracılığı ile 4G LTE bağlantı sunuyor.

HBAL199 ve HBAL237 isimli iki balon yerden yaklaşık 19 km yükseklikten internet servisi sağlıyor. Balonlar güneş enerjisi ile çalıştığı için şimdilik sadece gündüzleri bağlantı verebiliyor. Kullanıcılar bu bağlantı aracılığı ile mesaj ve e-posta gönderip alabiliyor ve internet sitelerine erişebiliyor. Şirket, Federal İletişim Komisyonu’ndan Porto Riko’ya 30 balon göndermek için izin aldı.

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