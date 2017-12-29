Almanya Çocuk Akıllı Saatlerinin Kullanımını Tüm Ülkede Yasakladı!

Çocuklara özel üretilen ve bu bağlamda yanlış kullanılabilecek uygulamaları içeren çocuk akıllı saatleri Almanya telekomünikasyon düzenleyici kurulu Federal Network Agency tarafından; güvenlik ihlali gerekçesi ile yasaklandı! Kurul: “Var olan saatleri parçalamalısınız!”

Smartwatch for kids yani çocuklara uygun akıllı saat mantığı ile yola çıkan ürünler kısa zamanda büyük etki yarattı. Günümüz saat modasının hem şık hem de akıllı olması küçüklerin de ilgisini çekti elbette lakin bunlardan doğan sorunlar da beraberinde geldi.

Halen pek çok eksiği bulunan bu akıllı saatlerdeki en büyük zafiyet ise güvenlik. Bu durum da Alman Hükümeti’ni alarma geçirdi ve telekomünikasyon düzenleyici kurulu Federal Network Agency ülkede çocuklar için üretilen akıllı saatlerin satışını yasakladı!

BBC’de yayımlanan habere göre kurul, çocuklarında hali hazırda akıllı saati bulunan ailelerin bu cihazları derhal parçalaması gerektiğini önemle belirtirken, FNA Başkanı Jochen Homann “Uygulama üzerinden ebeveynler çocukların bulunduğu ortamı kimseye belli etmeden dinleyebiliyorlar. Bu durum yasalarımıza göre izinsiz dinleme eylemine girer ve bu cihazlar da izinsiz dinleme cihazları olarak konumlandırılır. Araştırmalarımıza göre ebeveynler bu özelliği sınıflarda öğretmenleri dinlemek için de kullanıyorlar” şeklinde konuyu detaylandırdı.

Ülkede bu cihazları İnternet üzerinden satan birçok firmaya karşı da önlem alındı.