Alcatel, 2018 Yılında Çıkaracağı Akıllı Telefon Serisi Ortaya Çıktı

2017 yılında Alcaltel alışılmamış bir şekilde hemen hemen her segmentte yer alacak on yeni akıllı telefon modeli çıkarmıştı.

Evan Blass’ın kendi Twitter hesabından yayınladığı bir görselle Alcatel’in, 2018 yılı içerisinde çıkaracağı yeni modelleri yayınladı. Yayınlanan görselde çıkacak olan her yeni modelin fotoğrafı da yer alıyor.

Alcatel 2018 top-tier lineup (Idol-equivalent) pic.twitter.com/W5FrqwIhDs — Evan Blass (@evleaks) October 13, 2017

Şirket, 2018 yılında üst segmente 6 model birden çıkarabilir. Evan Blass’ın tweetine göre bu modeller şirketin Idol serisi yerine gelecek. Ancak görünen o ki Idol model adı yer almayacak ve onun yerine daha basit model adları kullanılacak. Telefonlar hakkında fotoğrafları dışında henüz bir bilgi bulunmuyor. Telefonların ne zaman tanıtalacağı da kesin olarak bilinmiyor.