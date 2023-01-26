Pazar araştırma şirketi IDC’nin raporuna göre, Akıllı telefon sevkiyatları geçtiğimiz çeyrekte şimdiye kadarki en büyük düşüşünü yaşadı. Teslim edilen akıllı telefon sayısı 2022’nin dördüncü çeyreğinde 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 18,3 düştü. IDC, geçtiğimiz çeyrekte 300,3 milyon akıllı telefonun teslim edildiğini ve bunun yüzde 18,3’lük bir düşüşü temsil ettiğini bildirdi.

Araştırma şirketine göre, akıllı telefon teslimatları daha önce tek bir çeyrekte hiç bu kadar büyük bir düşüş yaşamamıştı. IDC ayrıca bu düşüşün 2022 yılının tamamında akıllı telefon teslimatlarında bir daralmaya katkıda bulunduğunu belirtiyor. Tüm yıl boyunca 1,21 milyar telefon teslim edildi. Bu, bir yıl öncesine göre yüzde 11,3 daha az. IDC’ye göre bu rakam 2013’ten bu yana görülen en düşük rakam.

IDC rakamlarına göre düşüşler neredeyse tüm akıllı telefon üreticilerinde görüldü. Apple yüzde 14,9 ile en büyük beş akıllı telefon üreticisi arasında en düşük yüzde düşüşünü kaydetti. En büyük düşüş geçtiğimiz çeyrekte Xiaomi’de görüldü. Bu üretici son çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 26,3 daha az telefon teslim etti.

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IDC’de araştırma direktörü olan Nabila Popal, “Tatil çeyreğindeki teslimatların bir önceki çeyrekten daha düşük olduğunu hiç görmemiştik” diyor. Ancak araştırma şirketi, zayıf talep ve büyük stok fazlalıklarının satıcıların geçen çeyrekte telefon alımlarını büyük ölçüde azaltmasına neden olduğunu söylüyor.

Dolayısıyla teslimatlardaki düşüş kısmen ekonomik belirsizlikler ve azalan tüketici güveninden kaynaklanmakta ve acil olmayan harcamaların azalmasına neden olmaktadır. Birçok akıllı telefon üreticisi son zamanlarda beklentilerini düşürdü. IDC’ye göre, son çeyreğin kötü rakamları akıllı telefon satışlarında beklenen toparlanmayı tehlikeye atıyor.

Bu yıl neler olacağını, Akıllı Telefon sevkiyatlarının düşmeye devam edip etmeyeceğini ya da artıp artmayacağını görmek ilginç olacak.