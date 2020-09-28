Haber
Akıllı telefon fiyatları, 2. çeyrekte global olarak %10 artış gösterdi
Medya takip kurumu Ajans Press tarafından yayınlanan bilgiye göre, küresel akıllı telefon pazarında cihazların ortalama satış fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 23 ile şimdiye kadar ki en yüksek düşüşü gösterse de; 2020’nin ikinci çeyreğinde tam tersi yönde bir hareketle, yüzde 10 artış gösterdi.
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Ajans Press, akıllı telefonlarla ilgili medya istatistiklerini paylaştı
Medya takip kurumu Ajans Press, akıllı telefonlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl akıllı telefonlar ile alakalı 4.932 haber çıkışı olduğu belirlendi. Haber içerikleri incelendiğinde ise, mobil ödeme, e-ticaret alışverişleri ve online eğitim gibi konuların ön planda olduğu saptandı. Geçen yılın medya verileri incelendiğindeyse, akıllı telefonlarla ilgili 8 bin 323 adet basın haberi olduğu belirlendi.
Ajans Press’in, Counterpoint Research verilerinden elde ettiği bilgilere göre akıllı telefonların ortalama satış fiyatları belli oldu. Küresel akıllı telefon pazarında cihazların ortalama satış fiyatı bir önceki yıla göre %23 ile şimdiye kadar ki en yüksek düşüşü gösterse de; 2020’nin ikinci çeyreğinde %10 artış gösterdi. Araştırmaya göre ortalama satış fiyatlarındaki en yüksek artış, %13 ile Çin’de görülürken, ortalama akıllı telefon satış fiyatının da 310 dolar olduğu belirlendi. COVID-19 salgınından dolayı insanların evde vakit geçiriyor olmasının telefonlara olan bağımlılığı artırdığı dile getirilse de; bu durum satış oranlarına yansımadı. Ayrıca, bu süreçte üst segment telefonlara olan ilginin daha yüksek olduğu belirlenirken; Çin, 5G destekli cihaz satışlarına en büyük katkı sağlayan ülke oldu.
Tablet/Notebook/Laptop
TCL, Alcatel markalı tabletleri ile Türkiye pazarında 2. sırayı aldı
TCL, 2020’nin ikinci çeyreğinde Alcatel tablet satışlarını bir önceki çeyreğe kıyasla neredeyse üç kat artırarak; Türkiye genelinde en çok tablet satan ikinci firma oldu.
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TCL, Alcatel markası altında tablet satışlarında ciddi bir başarı yakaladı
TCL’in artan tablet satışlarındaki en büyük payı, 7” ve 10” ölçülere sahip modeller oluşturuyor. Alcatel 1T 7”, Alcatel 1T 10”, Alcatel Smart Tab 7” ve Alcatel 3T 10” modelleri, fiyat performans dengeleri sayesinde tüketicilerin taleplerini karşılamayı başararak; müşteriler tarafından sıklıkla tercih edilen modeller oldu. Online eğitim ve uzaktan çalışmanın öne çıktığı bu dönemde, standart tablet modellerinin yanı sıra Alcatel’in klavyeli modelleri de tüketicilerin yoğun ilgisini çekti.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Mobil Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serhan Tunca, “Son çeyrekte tablet satışımızı neredeyse üç katına çıkararak önemli bir başarıya imza attık. Bu sayede Türkiye’de en çok tablet satan ikinci şirket olarak listenin en üst sıralarında yer alıyoruz. Tüm dünyanın içinde bulunduğu durumla birlikte tüketicilerin işlerini uzaktan yapabilmek ve eğitimlerine evlerinden devam edebilmek için tablete yöneldiklerini gözlemledik. Bu noktada amiral gemisi özellikleri uygun fiyatla sunma yaklaşımımızla tasarladığımız ürünlerimiz, tüketicilerin tercihi oldu. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Önümüzdeki çeyreklerde Türkiye’de daha gelişmiş ürünlerimizi satışa sunarak bu başarımızın üstüne çıkmayı hedefliyoruz” dedi.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
Microsoft, oyun konsolu üretimini sonlandırmayı düşünmüyor!
Microsoft, oyun konsolu üretiminden vazgeçmeyecek gibi gözüküyor. Xbox cephesinin en yetkili ismi Phil Spencer oyun donanımı geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı.
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Yeni nesil Xbox oyun konsolu görmeye devam edeceğiz!
Yeni nesil oyun konsollarının çıkışı ile birlikte oyun dünyasının içerisindeki gelişmeler hız kesmeden ortaya çıkmaya devam ediyor. Microsoft cephesi de hareketli günler yaşarken, firmanın konsol dünyasındaki geleceği de son gelişmelerin ardından yoruma açık bir hale gelmişti. Xbox yetkilisi Phil Spencer da, Yahoo’ya verdiği röportaj ile birlikte bu konuya açıklık getirdi. Phil Spencer, firmanın oyun konsolu üretimine devam edeceği ve Xbox Series X ve S konsollarının ardından bir sonraki nesil için de donanım çıkaracağını belirtti. Oyun dünyasının geldiği noktanın farkında olduklarını belirten Phil Spencer, şu an oyun donanımı üretmekten komple vazgeçilemeyeceğini aktardı.
Özellikle xCloud ve Game Pass sistemlerinin ardından Microsoft firmasının artık konsol üretmeyeceği düşünülürken, Phil Spencer hayranların yüreğine su serpti. Buluttan oyun oynatma hizmetinin gittikçe yaygınlaştığı şu günlerde firmanın dijitale komple odaklanmak için erken olduğunu düşünmesi ise oldukça normal olarak karşılandı. Geçtiğimiz hafta Amazon‘un da Luna ile birlikte katıldığı buluttan oyun oynatma hizmetindeki rekabet gittikçe kızışacak gibi gözüküyor. Ancak Microsoft şimdilik bu konuya ağırlık vermeyerek bir diğer kulvar olan oyun konsolu piyasasında adından söz ettirmek istiyor. Bakalım firma, gerçekten bir sonraki nesil için donanım çıkaracak mı bekleyip göreceğiz.
Konu dışı
TP-Link, kurumsal ağ projelerindeki etkinliğini artırıyor
Son yıllarda kurumsal ağ çözümlerindeki iddiasını artırmayı hedefleyen; ve bu nedenle şirket içi yapılanmadan, ürün çeşitliliğine kadar pek çok yenilik gerçekleştiren TP-Link, kurumsal ağ projelerindeki etkinliğini günden güne artırıyor.
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TP-Link, sektördeki etkinliğini artırmayı amaçlıyor
Türkiye’de faaliyete başladığı ilk yıllarda daha çok bireysel ağ ürünleriyle öne çıkan TP-Link, son yıllarda kurumsal ağ projelerine yönelik de ciddi yatırımlarda bulunuyor. Kurumlara yönelik ürün grubunu genişleten şirket, ayrıca şirket içinde de kurumsal projelere odaklanan ayrı bir yapı oluşturdu; ve proje odaklı çalışan çözüm ortağı ağını genişletti. Tüm bu yatırım ve yenilenme hamlelerinin meyvelerini almaya başlayan şirket, son bir yıl içinde birçok kurumsal ağ projesinde tercih edilen bir marka oldu.
TP-Link Türkiye SMB (KOBİ) Satış Müdürü Rick Li, kısa süre içinde kurumsal alanda elde edilen bu başarıda ürünlerin yanı sıra konularına hakim, anahtar teslimi projeler gerçekleştiren, güçlü çözüm ortağı ağının da önemli katkısı olduğunu belirtiyor. Hem kamu, hem de özel sektörde faaliyet gösteren, çok farklı sektörlerden kuruluşa ulaşmada çözüm ortaklarını sürekli desteklediklerini söyleyen Li, “Şirket olarak, her projede çözüm ortaklarımızla yakın bir çalışma yürütüyoruz ve kurumun/projenin ihtiyacı olan en uygun çözümü oluşturuyoruz.” dedi TP-Link’in kurumsal ağ ürünlerinin de kaliteli, uygun fiyatlı ve kolay yönetilebilir ürünler olduğunu vurgulayan Li, “Özellikle küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için ağın yönetimi önemli bir sorun. TP-Link Omada yönetim yazılımı ile bu konuyu sorun olmaktan çıkarıyoruz. Tercih edilme nedenlerimiz arasında bu noktanın da önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
TP-Link son bir yılda Türkiye’nin her bölgesinde çok farklı sektörlerde ve büyüklüklerde birçok şirkete ağ ürünü sağladı; ve çözüm ortaklarıyla birlikte kurulumu gerçekleştirdi. Otellerden okullara, limanlardan inşaat şirketlerine, hastanelerden marketlere kadar birçok şirket; TP-Link’in erişim noktaları (access point), ağ anahtarları (switch) ve ağ geçidi (gateway) ürünleriyle donatıldı.