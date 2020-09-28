Akıllı telefon fiyatları, 2. çeyrekte global olarak %10 artış gösterdi

Medya takip kurumu Ajans Press tarafından yayınlanan bilgiye göre, küresel akıllı telefon pazarında cihazların ortalama satış fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 23 ile şimdiye kadar ki en yüksek düşüşü gösterse de; 2020’nin ikinci çeyreğinde tam tersi yönde bir hareketle, yüzde 10 artış gösterdi.

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Ajans Press, akıllı telefonlarla ilgili medya istatistiklerini paylaştı

Medya takip kurumu Ajans Press, akıllı telefonlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl akıllı telefonlar ile alakalı 4.932 haber çıkışı olduğu belirlendi. Haber içerikleri incelendiğinde ise, mobil ödeme, e-ticaret alışverişleri ve online eğitim gibi konuların ön planda olduğu saptandı. Geçen yılın medya verileri incelendiğindeyse, akıllı telefonlarla ilgili 8 bin 323 adet basın haberi olduğu belirlendi.

Ajans Press’in, Counterpoint Research verilerinden elde ettiği bilgilere göre akıllı telefonların ortalama satış fiyatları belli oldu. Küresel akıllı telefon pazarında cihazların ortalama satış fiyatı bir önceki yıla göre %23 ile şimdiye kadar ki en yüksek düşüşü gösterse de; 2020’nin ikinci çeyreğinde %10 artış gösterdi. Araştırmaya göre ortalama satış fiyatlarındaki en yüksek artış, %13 ile Çin’de görülürken, ortalama akıllı telefon satış fiyatının da 310 dolar olduğu belirlendi. COVID-19 salgınından dolayı insanların evde vakit geçiriyor olmasının telefonlara olan bağımlılığı artırdığı dile getirilse de; bu durum satış oranlarına yansımadı. Ayrıca, bu süreçte üst segment telefonlara olan ilginin daha yüksek olduğu belirlenirken; Çin, 5G destekli cihaz satışlarına en büyük katkı sağlayan ülke oldu.