Counterpoint Research, 2022 yılının Küresel Akıllı Saat Model Takibi raporunu yayınladı. Rapora göre, küresel akıllı saat pazarı sevkiyatları yılın ilk üç çeyreğindeki güçlü büyüme sayesinde 2022’de yıldan yıla yüzde 12 büyüdü.

Ayrıca Enflasyonist baskılar ve Hindistan’daki yavaş büyüme nedeniyle 2022’nin dördüncü çeyreğinde sevkiyatlar yıllık bazda yüzde 2 düştü. Bu, pandeminin başladığı 2020 yılından bu yana sekiz çeyreklik büyümenin ardından pazarın ilk negatif büyümesi oldu.

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2022’de Akıllı Saat Pazarına Genel Bakış

Apple’ın sevkiyatları bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak yıllık sevkiyatını ilk kez 50 milyona çıkardı ve küresel akıllı saat pazarı gelirinin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturdu.

Samsung’un sevkiyatları yaklaşık yüzde12 arttı ancak geliri yalnızca %0,5 arttı.

Huawei’nin pazar payı bir önceki yıla göre yüzde 1 düştü, ancak geliri %20 arttı.

Noise ve Fire-Boltt küresel pazar payının yüzde 5’ini aşarak sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

Fitbit ve Xiaomi sıralamaları bir önceki yıl sırasıyla 7. ve 8. iken 2022’de 10. ve 11. sıraya geriledi.

Kıdemli Analist Anshika Jain, 2022’nin üçüncü çeyreğindeki büyük artışın, firmaların çoğunun yaklaşan bayram sezonu için stok yapmasından kaynaklandığını ve bunun da dördüncü çeyrekte teslimatlarda düşüşe yol açtığını belirtti.

Bölgesel Performans

Kuzey Amerika: Kuzey Amerika, payında hafif bir düşüş olmasına rağmen, Apple’ın 4. çeyrekteki güçlü performansı nedeniyle 2022’de en büyük akıllı saat pazarı olmaya devam etti.

Hindistan: Hindistan’ın pazarı 2022’de iki katından fazla büyüdü ve 3. çeyreğe kadar istikrarlı bir şekilde büyüdü, ancak 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %36 düştü.

Çin: Çin’in sevkiyatları, COVID-sıfır politikasının gevşetilmesi ve Apple’ın daha çeşitli ürün yelpazesi nedeniyle 4. çeyrekte toparlandı.