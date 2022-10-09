AirPods Pro (2. nesil) 23 Eylül’de piyasaya çıktı. AirPods’ları seviyorsanız, onları mutlaka satın almanız gereken bir ton yeni özelliğe sahipler. AirPods Pro’dan en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı ve yeni özelliklerin her birini nasıl kullanacağınızı aşağıda bulabilirsiniz.

AirPods Pro uyarlanabilir şeffaflık nasıl açılır

Yeni H2 yongası sayesinde yeni AirPods, siren veya motosiklet gibi sert sesleri engellemeyi sağlayan Uyarlanabilir Şeffaflık moduna sahiptir. Çevrenizdeki çok daha fazla gürültüyü engelleyen Gürültü Önleme modu ile aynı özellik değildir. Bunun yerine gürültü iptali kapalı olsa bile yüksek sesleri engeller. Nasıl açılır:

AirPods’un iPhone’unuza bağlı olduğundan emin olun.

Ayarları açın.

Ayarlar sayfasının üst kısmındaki AirPods listenize dokunun.

Uyarlanabilir Şeffaflık’a gidin ve bunu açın.

AirPods Pro’da ses seviyesi nasıl kontrol edilir

Yeni Pro’lardaki dokunmatik kontrol, AirPods’ların gövdesinde hafifçe yukarı veya aşağı kaydırarak sesi azaltmanıza veya artırmanıza olanak tanır. Nasıl yapılır:

Her iki AirPods’un yanında hafif girintili ve parlak yerine mat bir dokuya sahip bir alan hissedeceksiniz.

Sesi kontrol etmek için hafifçe yukarı veya aşağı hareket ettirin.

Parmağınızla her vurduğunuzda, ses yalnızca bir seviye artacak veya azalacaktır. Her vuruşta bir tık sesi duyacaksınız. Ayrıca iPhone’unuzda sesin arttığını görebileceksiniz.

AirPods Pro nasıl şarj edilir

Yeni AirPods Pro’yu şarj etmenin dört yolu vardır:

AirPods ile birlikte gelen Lightning şarj cihazını kullanabilirsiniz.

Herhangi bir Qi kablosuz şarj pedi kullanabilirsiniz.

MagSafe, yeni AirPods’larda yerleşik olarak bulunur. Bu, kılıfın bir iPhone için zaten sahip olabileceğiniz herhangi bir MagSafe şarj cihazına otomatik olarak uyacağı anlamına gelir.

Ve ilk kez, Pro’yu şarj etmek için bir Apple Watch Şarj Cihazı kullanabilirsiniz. Manyetik olarak yapışır ve şarj olmaya başlar.

AirPods Pro’yu nasıl bulabilirsiniz?

AirPods kasasının içinde Apple’ın U1 çipi bulunur. Böylece AirPods’u en son nerede bıraktığınızı tam olarak görmek için Find My uygulamasını kullanabilirsiniz. Kasada yerleşik yeni bir hoparlör olduğundan, daha iyi bulabilmek için Find My’dan AirPods kasanızdan bir ses çalmasını da isteyebilirsiniz. İşte nasıl yapılacağı:

Find My’ı açın.

AirPods’un adını listede bulun.

AirPod’u duymak için Ses Çal’a basın.

AirPod’un haritada nerede olduğunu görmek için Bul’u seçin.

Eğer kulaklıklar kutularında değilse, Find My her bir kulaklığın yerini belirlemenize de yardımcı olacaktır.