Bloomberg‘den Mark Gurman’ın en son Power On bültenine göre, AB 2024 yılına kadar mobil cihazlar için USB-C şarjını zorunlu kılan yasayı kabul etti ve bunun sonucunda Apple’ın AirPods ve diğer aksesuarlarının da bunu takip etmesi muhtemel.

Ayrıca, Apple’ın ürünlerini bu yeni yasal standartlara uyacak şekilde güncellemeye hazır olduğunu düşünüyor. Elbette 2024 yılına kadar üç AirPod modelinin yanı sıra Magic Keyboard ve Magic Trackpad gibi Mac aksesuarları da kesinlikle USB-C’ye geçecek.

Gurman, Apple’ın ürünlerinin çoğunu yasanın 2024 sonundaki uygulama tarihinden önce piyasaya süreceğini düşünüyor. Gurman, iPhone 15’in 2023 sonbaharında, yani AB’nin belirlediği tarihten bir yıl önce piyasaya çıkacağını ve bir USB-C portu içereceğini iddia ediyor. Yıl sonuna kadar, hala Lightning bağlantı noktasına sahip olan giriş seviyesi model dışındaki tüm iPad’lerin USB-C kullanması gerekiyor.

Ayrıca bkz: Apple’ın 5G Modem Çipi 2025’e Kadar Gelmeyebilir!

Gurman ayrıca, 2025 ya da 2026’da üretilecek herhangi bir yeni iPhone SE modelinin USB-C’yi desteklemesi gerektiğini, ancak Apple’ın Mart 2024’te USB-C bağlantı noktası yerine yalnızca Lightning bağlantı noktasına sahip yeni bir iPhone SE modeli üretmesi halinde, yıl sonundan hemen önce piyasaya sürüleceği için AB yasalarına uygun olacağını belirtti.

Gurman’a göre, Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad’in tüm sürümleri, yeni sürümler tanıtıldığında değişiklik gerektirecek. Gurman’a göre önümüzdeki yıl yeni bir iMac ve Mac Pro’nun yanı sıra Mac’te birkaç büyük değişiklik olacak ve muhtemelen aksesuar değişiklikleri de aynı zamanda gerçekleşecek.