Apple, geçtiğimiz ay iPhone 14 serisinin yanında, üst seviye kablosuz kulaklık modeli AirPods Pro’nun uzun zamandır beklenen yeni modeli olan AirPods Pro 2’yi tanıtmıştı.

Ses kalitesi konusunda önemli iyileştirmelere sahip olan cihaz, gürültü engelleme özelliği aktifken bile sunduğu pil ömrüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Çin’in sertifikalandırma kuruluşu olan 3C’de ortaya çıkan bilgiler, cihazın çokça merak edilen pil kapasitesini ortaya çıkardı!

Önceki Modele Göre Pil Kapasitesinde %15 Artış

AirPods Pro 2’nin batarya kapasitesinde önceki modele göre %15 oranında bir artış olduğunu söylemek mümkün. Buna göre, her bir kulaklık 49.7 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Bu değer, AirPods Pro’da 43.24 mAh olarak karşımıza çıkmıştı.

Cihazın şarj kutusunda ise ciddi bir batarya büyüklüğü iyileştirmesi olmadığını söylemek mümkün. Zira kulaklıklara göre daha büyük olan şarj kutusunda, önceki modele göre yalnızca 4 mAh değerinde bir artış olmuş. Yeni modelin şarj kutusunun pil büyüklüğü, bu artışla beraber 523 mAh değerine ulaşmış.

Yeni modelin şarj kutusunda nispeten düşük sayılabilecek bir kapasite artışı olmasının arkasında yatan nedenin, MagSafe kablosuz şarj özelliği için gereken bileşenlerin kapladığı yer olduğu düşünülüyor.

Pil Ömründe Önemli Artış!

İkinci nesil AirPods Pro, batarya kapasitesindeki artış ve Apple’ın H2 çipinde yaptığı verimlilik iyileştirmeleri sayesinde 6 saate varan kullanım ömrü sunuyor. Bu değer önceki nesilde 4.5 saat civarındaydı. Yani iki nesil arasında, pil ömründe %33 oranında bir iyileştirme olduğunu söylemek mümkün.

Apple’ın verdiği bilgilere göre, şarj kutusuyla beraber AirPods Pro 2 modeli 30 saate varan kullanım ömrü sunuyor. Bu değerin gürültü engelleme gibi pil ömrüne olumsuz etki edebilecek bir özellik açık haldeyken elde edildiğini söylemekte fayda var.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Herhangi bir kablosuz kulaklık modeli kullanıyor musunuz ? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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