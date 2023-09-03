Artık akıllı telefon pazarında kullanılan işlemciler öyle bir hal aldı ki, elimizde taşıdığımız nispeten ufacık telefonlar bile neredeyse bir bilgisayar kadar yüksek güç üretebiliyor. Ancak bu markalar için yeterli değil. Öyle ki, her marka AnTuTu ve Geekbench gibi performans testlerinde resmen birbirleriye güreşiyor. Akıllı telefonların performansını ölçme konusunda kült olan platformlardan AnTuTu, Ağustos ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte üst ve orta segmentin şampiyonları!



AnTuTu Ağustos Ayının En Güçlü Android Telefonlarını Açıkladı!



Her ay olduğu gibi AnTuTu, Ağustos ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Bu liste, performans testlerinin ortalamaları baz alınarak oluşturuluyor ve telefonları üst ve orta segment olmak üzere iki kategoride sınıflandırıyor.

Üst segment Android telefonlar arasında zirvede yer alan model, 24GB RAM ve 1TB depolama kapasitesi ile dikkat çeken OnePlus Ace 2 Pro olmuş. Açıkçası bu zaten beklenen bir sonuçtu. OnePlus’ın yeni performans canavarı 1.648.735 puanla en yüksek skora ulaşarak birinci sırada yer aldı. İkinci sırada ise 1.645.393 puanla iQOO 11S bulunuyor. Listede diğer dikkat çeken telefonlar arasında Nubia Red Magic 8S Pro Plus, iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro Plus gibi modeller yer alıyor.

Üst segment Android telefonlar listesinin tamamı ise şu şekilde:

OnePlus Ace 2 Pro – 1.648.735

iQOO 11S – 1.645.393

Nubia Red Magic 8S Pro+ – 1.637.536

iQOO 11 Pro – 1.624.175

Vivo X90 Pro Plus – 1.616.843

OnePlus 11 – 1.607.072

Realme GT 5 – 1.603.890

iQOO 11 – 1.601.709

Vivo X Fold2 – 1.586.577

OPPO Find X6 Pro – 1.585.642

Listede OPPO, Vivo, OnePlus ve Realme’yi içeren BBK gruba ait modellerin yer alması dikkat çekiyor. Çinli akıllı telefon üreticileri performans konusunda resmen başka bir seviyeye ulaşmış durumda.

Listedeki tüm üst segment telefonların işlemcisinin Snapdragon 8 Gen 2 olması da dikkat çekiyor. Bu işlemci, akıllı telefon piyasasında en hızlı mobil işlemcilerden biri olarak kabul ediliyor. Hatırlatmak gerekirse, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinde kullanılan GPU resmen konsol kalitesinde grafiklere hiçbir zorlanma olmadan ulaşabiliyordu.

Bu listede neden Apple olmadığını soranlar olacaktır. Yazının başında da belirttiğimiz gibi, bu liste sadece Android telefonları kapsıyor. iOS ve Android’in puanlandırma kriterleri farklı olduğu için, iOS cihazlar Android listelerine dahil edilmiyor.

Orta segment Android pazarında da skorlar oldukça etkileyici. Bu klasmanda Redmi Note 12 Turbo, 1.148.376 puanla birinci sırada bulunuyor. İkinci sırada ise 1.146.607 puanla Realme GT Neo 5 SE geliyor. Her iki telefon da Qualcomm cephesinin Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcisini kullanıyor. Üçüncü ve dördüncü sıralarda ise MediaTek’in Dimensity 8200 işlemcisine sahip iQOO Neo 7 SE ve Vivo S17 Pro modelleri yer alıyor.

Bu modelleri orta seviye olarak adlandırsak da, performans testi sonuçları bu cihazların üst seviyeye göz kırptığını gösteriyor. Yine BBK grubu bu klasmanda büyük başarı gösterirken, Xiaomi cephesi de zirvede bizlere el sallıyor.

Orta segment Android telefonlar listesinin tamamı ise şu şekilde:

Redmi Note 12 Turbo – 1.148.376

Realme GT Neo 5 SE – 1.146.607

iQOO Neo 7 SE – 949.742

Vivo S17 Pro – 944.329

OPPO Reno 10 Pro 5G – 924.664

Redmi Note 12T Pro – 891.614

Redmi K60E – 884.861

Xiaomi Civi 3 – 881.859

OnePlus Ace Racing – 880.968

OnePlus Ace – 868.560

AnTuTu’nun performans testleri, akıllı telefon kullanıcılarına hangi telefonun en iyi performansı sağladığı konusunda önemli bir rehber sunuyor. Bu listedeki telefonlar, Ağustos ayının en güçlü Android telefonları olarak dikkat çekiyorlar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un listede olmaması dikkatinizi çekti mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!