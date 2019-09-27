AE Ventures’in ilk İstanbul buluşmasına tüm blockchain meraklıları davetli!

Blockchain girişimlerine yatırım yapan AE Ventures, İstanbul’daki ilk buluşmasını İNG İnovasyon Merkezi’nde, Türk blockchain girişimcileriyle gerçekleştiriyor.

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2017’de ICO’sunu gerçekleştirip unicorn statüsüne erişen æternity blockchaini kurucuları tarafından kurulan AE Ventures (eski ismiyle æternity Ventures), ilk kez İstanbul’da bir etkinlik gerçekleştirecek.

30 Eylül Pazartesi günü Levent’teki İNG İnovasyon Merkezi’nde Türk blockchain ekosisteminin tüm oyuncularını etkinlikte bir araya getirmeyi amaçlayan AE Ventures, blockchain meraklısı herkesi de etkinliğe davet ediyor.

Etkinlikte AE Ventures ekibinden Valentin Alexiev, katılımcılara blockchain girişimlerine nasıl yatırım alabileceklerini anlattıktan sonra AE Ventures tarafından yürütülen Starfleet hızlandırma programı ile ilgili daha fazla bilgi verecek.

Valentin’in sunumundan sonra ise Türk blockchain girişimleri panelinde, Türk girişimciler tecrübelerini katılımcılara aktaracak.

Sonrasında ise networking zamanında katılımcılar pizza ve içecekler eşliğinde yeni bağlantılar kurup, Türk blockchain ekosisteminden bir çok kişiyle tanışma fırsatını elde edecekler.

Etkinliğe Eventbrite sayfasından kayıt olabilir ve daha fazla bilgi alabilirsiniz. https://www.eventbrite.com/e/blockchain-girisiminize-nasl-yatrm-bulabilirsiniz-tickets-73945144919