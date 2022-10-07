Dünyanın en hafif 16 inç OLED dizüstü bilgisayarı Swift Edge (SFA16-41) bugün Acer tarafından tanıtıldı. Sadece 1,17 kg ağırlığındaki 16 inçlik dizüstü bilgisayar, AMD Ryzen PRO 6000 Serisi ve AMD Ryzen 6000 Serisi işlemcilerden güç alıyor.

Dizüstü bilgisayar, giderek karmaşıklaşan saldırılara karşı etkili bir koruma sağlamak için varsayılan olarak sunulan Microsoft Pluton güvenlik işlemcisini içeriyor. Şirket, modern hibrit iş gücünün üretkenlik ve yaratıcılık taleplerini en üst düzeye çıkarmak için oluşturulduğunu söyledi.

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Acer Swift Edge’in 4K OLED ekranı DCI-P3 renk gamının %100’ünü destekliyor ve film kalitesinde görseller için 500 nit’lik en yüksek parlaklığa sahip. 16 inçlik dizüstü bilgisayar düşük çerçeveye, %92 ekran-gövde oranına ve VESA DisplayHDR True Black 500 ve TÜV Rheinland EyeSafe ekran sertifikalarına sahip. Acer Swift Edge, olağanüstü ürün tasarımıyla Red Dot 2022 Ödülü ve 2022 İyi Tasarım Ödülü kazandı. 16 inç dizüstü bilgisayar ince ve hafiftir, sade bir estetiğe sahiptir.

Dizüstü bilgisayar, 8 adede kadar yüksek performanslı “Zen 3+” çekirdeğe sahip AMD Ryzen PRO 6000 Serisi ve AMD Ryzen 6000 Serisi CPU’lardan güç alıyor. AMD PRO Teknolojileri, BT yöneticilerine tehditlere karşı korunmak için farklı güvenlik seviyeleri ve uzun vadede istikrarlı ve güvenilir olduklarından emin olmak için işleri yönetmek için birçok yol sunar. İşlemciler, Windows 11 bilgisayarlarda kimlik bilgilerini ve şifreleme anahtarlarını koruyan bir güvenlik işlemcisi olan Microsoft Pluton’u içeriyor. Ayrıca, kullanıcı ve iş verilerini güvende tutmaya yardımcı olmak için Noble Wedge Lock ve biyometrik kimlik doğrulama için bir yuvaya sahiptir.

Yeni Acer Swift Edge, yüksek hızlı kablosuz bağlantı, dosya paylaşımı ve 4K akış sağlayan Wi-Fi 6E ile gelişmiş bağlantı özelliğine sahiptir. Ses jakı, HDMI 2.1, hızlı şarj özellikli iki USB 3.2 Gen 2 Type-C konektörü, iki USB Type-A portu ve hızlı şarj özellikli iki USB 3.2 Gen 2 Type-C konektörü taşınabilir cihazları daha kullanışlı ve kullanımı kolay hale getirir.