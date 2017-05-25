Acer, Predator Z35P Kavisli Oyuncu Monitörünü Duyurdu

Kavisli ekranlar özellikle oyuncular için vazgeçilmez donanımlardan birisi oldu ve Acer kavisli oyuncu monitörlerine bir yenisini ekledi.

Acer, 2015 yılında çıkardığı 35 inç büyüklüğündeki kavisli ekranı Predator Z35 modelini bu yıl Predator Z35P ile yenileyeceğini duyurdu. Predator Z35P, orijinalinden daha iyi çözünürlük sunuyor.

Yeni Predator Z35P de 35 inç büyüklüğünde kavisli ekrana sahip. Z35 2560 x 1080 çözünürlüğe sahipti Z35P ise 3440×1440 çözünürlükte. Yeni monitörün tasarımda da bazı değişiklikler var. Z35P çok daha ince ve daha minimalist bir ayağa sahip.

Z35P’nin kalan özellikleri de oyun için mükemmel bir donanım olduğunu gösteriyor. 4 milisaniye gecikme süresine sahip olan ekranın parlaklığı 300 nit. Nvidia’nın G-Sync teknojisine sahip olan ekranın tek eksik yönü tazeleme hızı. Z35P varsayılan olarak 100 Hz tazeleme hızı ile gelen monitör overclock ile 120 Hz’e çıkarılabiliyor. Diğer taraftan orijinal P35’in tazeleme hızı 200 Hz’di.

Monitör bugün 1099.99$’dan ön satışa çıktı ve satın alanlara 1 ile 3 hafta arasında gönderilecek.