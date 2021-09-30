Kendi dilinde yabancılar ile sohbet edebileceğin uygulama: Ablo

Ablo, kendi dilinde video ve canlı yayınlar üretebileceğin, yabancılar ile Türkçe konuşabileceğin bir uygulama olarak geliştirilmiş. Sosyal keşif uygulaması Ablo, algoritması sayesinde yabancı dil sınırını ortadan kaldırıyor.

İlginizi çekebilir; Samsung Telefonlara, Araba Anahtarı Desteği!

Dünyanın dört bir yanından insanlarla kendi dilinizde sohbet edebileceğiniz, farklı kültürlerle tanışabileceğiniz bir sosyalleşme uygulaması olan Ablo, canlı çeviri özelliği sayesinde dil bariyerini ortadan kaldırıyor. Herhangi bir yabancı dili olmayan kullanıcılar, Ablo üzerinde ana dillerini kullanarak ister yazılı ister video sohbete katılıp, dünyanın her yerinden gençlerle arkadaş olabiliyor.

2019’da Google Play‘de en iyi uygulama seçilen ve 233’ten fazla ülkede, 30 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Ablo, karşındakinin dilini Türkçe’ye çevirmenin yanında, Türkçe iletişimi, sorulan soruları da karşıdaki kullanıcının diline çeviriyor. Örneğin Ablo’da kullanıcılar farklı ülkelerden insanlarla en sevdikleri Kore dizisi hakkında konuşabiliyor, Brezilya’daki yeni dans akımının bir parçası olabiliyor, ülkelerindeki iklim değişikliğine karşı alınan önlemleri karşılıklı tartışabiliyor ve başka şehirleri, orada yaşayan birisi rehberliğinde gezebiliyor. Tüm kullanıcıların başlatabildiği Canlı Rehber Yayını ile diğer kullanıcılar bilmedikleri dünya sokaklarını canlı yayında, kendi dillerine anında çeviri ile beraber dolaşabiliyor. Ablo’da kullanıcılar, koltuklarından kalkmadan Roma’yı İtalyan bir rehber ile kendi dillerinde gezebiliyor.

Ablo CEO’su Joost Roelandts: “Günümüzde insanlar dünyayı keşfetmeyi çok istiyorlar. Başka ülkelerin kültürlerini, o şehirlerde nasıl yaşandığını, nelerin konuşulduğunu öğrenmenin en güzel yolu orada yaşayanlarla sohbet etmek. Dünyanın her yerinden insanlarla sohbet etmeyi çok seviyoruz. Doğrudan sohbetin yanında, Canlı Rehber Yayını özelliği ile kültür değişimini tüm dünyadaki kullanıcılarımıza Ablo aracılığı ile sunuyoruz. Binlerce yıldır pek çok medeniyetin beşiği haline gelmiş Türkiye coğrafyasındaki kültürünün derinliğini, misafirperverliğini, Türkiye’deki kullanıcıların dünyaya aktaracağına eminim.”

Kendi ülkesini ve kültürünü dünyaya tanıtmak isteyen veya başka bir ülke ya da kültürle ilgili merak ettiği sorulara yanıt arayan gençler, uygulama üzerinde “Canlı Rehber” olarak yayın yapabiliyor, konuk olarak soru sorabiliyor ya da yalnızca seyircilerin arasına katılıp yayını izleyebiliyor.