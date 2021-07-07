ABD’li kongre üyesinin kripto para yatırımı ortaya çıktı!

ABD’li kongre üyesinin kripto para yatırımı yaptığı ortaya çıktı. Temsilciler Meclisi’ndeki resmi rapora göre kongre üyesi Barry Moore ETH, ADA ve DOGE yatırımı yaptı.

Temsilciler Meclis ile paylaşılan resmi belgelere göre ABD’nin Alabama eyaletinin kongre üyesi Barry Moore kripto para yatırımı yapıyor. Moore’un yatırım yaptığı kripto paralar ise ETH, ADA ve DOGE. Resmi belgeler Temsilciler Meclisi ile 2 Temmuz tarihinde paylaşıldı. Belgelerde Moore’un 5 Mayıs’ta ETH; 10,11 ve 13 Mayıs’ta ADA, 13 Haziran’da da DOGE aldığı ifade edildi. Bu kripto paralardan ne kadarlık bir alım gerçekleştirildiği ise bilinmiyor fakat her alımın 1.000-15.000 dolar arasında olduğu belirtiliyor.

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ABD’li kongre üyeleri, yaptıkları işlemleri “Kongre’ye bilgi verme yasası” nedeniyle en fazla 45 gün içerisinde devlete bildirmek durumunda. Barry Moore’un DOGE haricinde yaptığı işlemler rapor edilmek için geç kalınmış gibi görünüyor. Fakat Moore’un almış olduğu kripto paraları satıp satmadığı da bilinmeyen bir durum.

Moore’un yaptığı yatırımlar kısa vadede zarar ettirmiş gibi görünüyor. Belgelerde yer alan tarihlere göre Moore’un alım yaptığı dönemlerde ADA 1,65-1,90 dolar seviyelerindeyken şu anda 1,43 dolar seviyesinde. 3.000 dolar seviyelerinden ETH alan Moore 4300 dolar seviyelerini yakalamış olsa da mayıs ortası ile beraber gelen çöküş ile ETH fiyatı da büyük bir düşüş yaşadı ve yazı sırasında 2.380 dolar seviyesinden işlem görüyor.