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ABD, TikTok’u ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor
ABD Kongresi üyeleri, hızla büyüyen sosyal medya platformu TikTok‘un ülkeleri için bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu söyledi. Uygulamanın Çin hükümeti ile bağlantılarının araştırılması gerektiğini belirtti.
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Birleşmiş Milletler Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Senatör Tom Cotton, TikTok uygulamasının ulusal güvenlik için bir tehdit ve tehlike yaratıp yaratmayacağının araştırılmasını istiyorlar. Bu şüphelerin nedeni ise TikTok uygulamasının Çin merkezli ByteDance şirketi tarafından geliştiriliyor olması ve Amerikan hükumetinin Çin’e yaptığı casusluk suçlamaları.
Video paylaşım platformunun ABD istihbarat birimleri tarafından incelemeye alınmasını isteyen ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri, bu tür uygulamalar sayesinde Çin’in ABD vatandaşlarını takibe alıp alamayacağının araştırılmasını istedi.
ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Direktörvekili Joseph McGuire‘a, ABD’li Senatörler tarafından bir mektup yazıldı. Mektupta ABD’li Senatörler “TikTok’u geliştiren firmanın merkezi Çin’de olduğu için, Çin Komünist Partisi’nin istihbarat alma girişimlerini desteklemeye zorlanabilir. Çin’deki firmaların bu tür talepleri geri çevirme şansı bulunmuyor. Bu durum ABD için bir ulusal güvenlik tehdididir” dedi.
TikTok’tan yapılan açıklamalarda, platformda siyasi içerikli reklamlara izin verilmediği vurgulanıyor. Şirket sadece 2019‘un ikinci çeyreğinde 177 milyon kişi tarafından indirilen uygulamanın büyüme hızı, buna rağmen bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 gerilemiş durumda. Buna rağmen TikTok, dünyanın en çok indirilen uygulamaları sıralamasında Facebook’tan hemen sonra geliyor.
Bytedance, yılın ikinci çeyreğinde sadece Apple Store üzerinden 40 milyon dolar gelir elde etti. Sosyal medya araştırma şirketi Sensor Tower’ın verilerine göre TikTok’un ABD’de 100 milyon kullanıcısı bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
5G’li Vivo X30 Aralık ayında tanıtılacak
Geçtiğimiz ay Samsung ile ortaklığını duyuran Vivo’nun , Samsung’un üretmiş olduğu Exynos 980 işlemcisiyle birlikte gelecek yeni Vivo X30 serisinin sızıntıları ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz ay yaptığı konferansta Samsung ile ortaklık anlaşması yaptığını açıklayan Vivo, bu ortaklık ile birlikte 5G bağlantı teknolojisine sahip yeni X serisi telefonunu piyasaya sürecek. Exynos 980 işlemcisini kullanacak bu yeni telefon içerisinde 5G standartlarını destekleyen bir modemde bulunduracak.
X27 Pro’nun halefi olarak piyasaya sürülecek telefon hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Ortaya çıkan sızıntılara göre arka tarafta üç adet kamera bulunduracak telefon ön tarafta çerçevesiz bir tasarıma sahip olacak. Ön tarafın çerçevesiz olarak gelmesiyle birlikte, ön kameranın açılır kapanır bir mekanizmaya sahip olacağıda sızıntılar arasında yerini alıyor. X27 Pro’ya tasarım kısmında çok benzeyecek olan telefon, CPU kısmında 2,2 GHz işlem hızına sahip olan iki adet Cortex-A77 kullanacak. Bu CPU arabirimini yanında altı adet Cortex-A55’de cihazın içine entegre edilecek.
Aralık ayında duyurulacağı ortaya çıkan Vivo X30, şirketin ilk 5G teknolojisine sahip telefonu olacak.
Haber
Garanti BBVA ve Türk Telekom siber saldırı hakkında açıklama yaptı
27 Ekim tarihinde Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilen siber saldırı sonrası, en çok etkilenen iki şirket tarafından açıklamalar yayımlandı.
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Geçtiğimiz gün gerçekleşen siber saldırı sonrasında en çok etkilenen iki şirket olan Garanti BBVA ve Türk Telekom açıklamalar yayımladı. 100 Gb’lık bir DDoS saldırısı gerçekleşirken, Türk Telekom ve Garanti BBVA bu saldırıya yoğun mesai ile karşı koymaya çalıştı. Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada ‘Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz.’ dendi.
Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz.
— Garanti BBVA (@GarantiBBVA) 27 Ekim 2019
Saldırıdan etkilenen bir diğer şirket olan Türk Telekom, önlemlerin alındığına vurgu yaparken bu tür saldırılara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Türk Telekom adına açıklamalarda bulunan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ‘Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.’ dedi.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi CC9 Pro, beş kameralı dizaynıyla geliyor!
Xiaomi Mi CC9 Pro, geçtiğimiz ay sızıntılar çıkmaya başlamıştı. Cihazın beş kameralı kurulum ve 30W hızlı şarj desteğiyle geleceği iddia ediliyor.
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Cihazla ilgili diğer bir söylenti ise Xiaomi’nin afişinde de doğruladığı 108MP kamera kurulumuna sahip dizaynla geleceği belirtiliyor. Telefonun 5 Kasım’da geleceği söyleniyor.
Mi CC9 Pro’nun sızdırılan görsellerinde ayrıca toplamda 5 kamera bulunuyor ve bu dizayn dikine şekilde tasarlanmış. Yayınlanan posterdeki diğer bir ipucu ise çift LED flashın cihaza dahil olduğunu gösteriyor. En alt tarafta ise, telefonun üzerine de kazınmış olan 5X optik zoom desteğine sahip telefoto kamera konumlandırılmış.
Xiaomi’nin CC serisi, akıllı telefon severlerin çok çeşitli fotoğrafları çekebilmesini sağlıyor. Geniş açılı manzaralar, 5X yakınlaştırılmış yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, Samsung ISOCELL Bright HMX sensörle birlikte etkileyici gece çekimleri, makro çekimler, ve donanımsal portre modu gibi özellikler sunuyor.
108MP kamera yeni bir teknoloji değil. Aynı ana kamera çözümünü Mi Mix Alpha’da kullanıldığını görüyoruz. Bu teknolojiyi geliştirmeye Samsung’da katılmaya başladı. Geçen aylarda, Samsung Electro-Mechanics’in periskop tipi lens üzerinde çalışıyor. 5X optik zoom ve aynı sensöre sahip 108MP çözünürlüklü kamera görüyoruz.
Fakat bu kombinasyonu Samsung’un S11 ailesi ile birlikte kullanacağını söyleyebiliriz. Koreli şirket, rakip telefon şirketlerin bu tip bir AR-GE çalışmasının tekrar yaratmaya çalışmasına anlam veremiyor. Xiaomi’nin rekabet yaratmak için beş kameralı bir kurulum modelinin tercih etme nedenlerinden biri de bu olabilir. Birbirinden uzak olarak konumlandırılmış üç ayrı lens farklı sahne modları için uygun kullanım yollarından biri olabilir.
Etkinlikte, ayrıca yeni Xiaomi Mi TV ve yeni Xiaomi akıllı saatini tanıtması bekleniyor.