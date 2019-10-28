ABD, TikTok’u ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor

ABD Kongresi üyeleri, hızla büyüyen sosyal medya platformu TikTok‘un ülkeleri için bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu söyledi. Uygulamanın Çin hükümeti ile bağlantılarının araştırılması gerektiğini belirtti.

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Birleşmiş Milletler Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Senatör Tom Cotton, TikTok uygulamasının ulusal güvenlik için bir tehdit ve tehlike yaratıp yaratmayacağının araştırılmasını istiyorlar. Bu şüphelerin nedeni ise TikTok uygulamasının Çin merkezli ByteDance şirketi tarafından geliştiriliyor olması ve Amerikan hükumetinin Çin’e yaptığı casusluk suçlamaları.

Video paylaşım platformunun ABD istihbarat birimleri tarafından incelemeye alınmasını isteyen ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri, bu tür uygulamalar sayesinde Çin’in ABD vatandaşlarını takibe alıp alamayacağının araştırılmasını istedi.

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Direktörvekili Joseph McGuire‘a, ABD’li Senatörler tarafından bir mektup yazıldı. Mektupta ABD’li Senatörler “TikTok’u geliştiren firmanın merkezi Çin’de olduğu için, Çin Komünist Partisi’nin istihbarat alma girişimlerini desteklemeye zorlanabilir. Çin’deki firmaların bu tür talepleri geri çevirme şansı bulunmuyor. Bu durum ABD için bir ulusal güvenlik tehdididir” dedi.

TikTok’tan yapılan açıklamalarda, platformda siyasi içerikli reklamlara izin verilmediği vurgulanıyor. Şirket sadece 2019‘un ikinci çeyreğinde 177 milyon kişi tarafından indirilen uygulamanın büyüme hızı, buna rağmen bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 gerilemiş durumda. Buna rağmen TikTok, dünyanın en çok indirilen uygulamaları sıralamasında Facebook’tan hemen sonra geliyor.

Bytedance, yılın ikinci çeyreğinde sadece Apple Store üzerinden 40 milyon dolar gelir elde etti. Sosyal medya araştırma şirketi Sensor Tower’ın verilerine göre TikTok’un ABD’de 100 milyon kullanıcısı bulunuyor.