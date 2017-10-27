HTC, U11 Plus’ın Yeni Bir Tanıtım Fotoğrafını Paylaştı!

Bu haftanın başlarında, 2 Kasım’da gerçekleşecek olan etkinlik için, HTC yeni telefonu U11 Plus ile ilgili bir ön tanıtım fotoğrafı paylaşan Tayvanlı şirket, bugün bir fotoğraf daha paylaştı.

Telefonun küçük bir bölümü gözükmesine rağmen, telefonun çerçevesi gayet net gözükmekte olup beklenenden çok daha küçük bir boyuta sahip. Fotoğrafa bakacak olursak, telefonun 18: 9 en-boy oranlı ekranı ve küçük bir ön çerçeveye sahip olacağını belirten söylentiler doğruymuş gibi gözüküyor.



HTC U11 Plus’ın 5.99 inçlik 1.440×2.880 dokunmatik ekranı, Snapdragon 835 işlemcisi, 4 veya 6GB RAM ve 64 veya 128GB dahili depolama alanı olması bekleniyor. Ana fotoğraf makinesi f / 1.7 diyafram ile 12 MP birime sahipken, ön kamerası 8 MP’lik bir sensöre sahip olacak. Telefon ayrıca, 3,930 mAh pile ve Android 8.0 Oreo’ya sahip olacağı söylentiler içerisinde.Bunu önümüzdeki hafta öğreneceğiz.