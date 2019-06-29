600 TL indirimli oyuncu bilgisayarı topladık! – HWP Sistem #1

Satın alma bağlantısı: https://hwp.to/2FGNjWz

Öğrencilerin tatile girdiği bu dönemde, Sinerji ve Gigabyte işbirliği ile indirimli bir oyuncu bilgisayarı topladık. HWP Sistem #1 adını verdiğimiz bu oyuncu bilgisayarı, ilk 50 adet için 4499 TL fiyatla satılacak. Sistemi satın aldığınızda kasa tak-çalıştır şeklinde hazır olarak size gönderilecek ve tabii ki tüm parçalar 2 yıl garantili. Ayrıca bileşenlerin tüm sürücüleri kurulmuş olacak ve Windows 10 Pro Demo sürümü kurulu olacak. Eğer dilerseniz sistem üzerinde parçaları web sitesi üzerinden özelleştirebilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

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Sistemimizde hangi bileşenler var?

Sistemimizin kalbinde 12 nm üretim süreciyle üretilen AMD Ryzen 5 2600 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci 6 çekirdek ve 12 izlek yapıda. Baz hızı 3.4 GHz olan işlemci turbo ile 3.9 GHz saat hızına çıkabiliyor. Ayrıca 65W TDP değeriyle oldukça da verimli.

Anakartımız ise Gigabyte AB350M-D3V modeli. Tabii ki AM4 platformunu kullanan anakart, ileride Ryzen 3 işlemcileri kullanmak isterseniz BIOS güncellemesiyle kullanmaya devam edebileceğiniz bir anakart. Üzerinde PCIe Gen3 x4 M.2 yuvası bulunan anakart, eğer hızlı bir M.2 SSD’ye terfi etmek isterseniz bu desteği sunuyor olacak. Ayrıca kartta USB 3.1 Gen 2 yuvası, gelişmiş BIOS ekranı gibi güzel özellikler de sunuyor. Ekran kartı tarafında Gigabyte GeForce GTX1660 OC modelini tercih ettik. OC model olduğu için kutu içeriğinden hız aşırtılmış bir şekilde geliyor ve referans kartın 1785 MHz hızına göre 1830 MHz ile daha yüksek performans sunuyor. Zaten oyun testlerinde kartın performansını görebilmeniz mümkün. Ekran kartında 6 GB GDDR5 bellek bulunuyor.

Bellek olarak 2x 8GB yani 16 GB kapasiteli XPG Gammix D30 modelini kullandık. 3000 MHz frekans hızına sahip RAM’ler metal soğutma bloğu ile kaplı durumda. Depolama tarafında hem 256 GB SSD hem de 1 TB mekanik disk ile oldukça rahat bir kullanım söz konusu. SSD’miz Gigabyte’ın 240 GB’lık modeli. Mekanik disk ise Seagate‘in 7200 rpm’lik 1 TB depolama sunan HDD’si.

Son olarak kasadan söz edecek olursak GameBooster GB-G08B kod adlı ATX Mid Tower modelini tercih ettik. Ön tarafta üç adet bir tane de arka tarafta RGB fan yer alıyor. Bu fanları sistemle beraber gelen kumanda üzerinden kontrol edebilme imkanına sahipsiniz. Kasamızın içerisinde 600W’lık bir PSU yer alıyor. Ayrıca ön tarafta bir adet USB 3.0, iki adet USB 2.0 girişleriyle beraber ses girişi, güç ve reset tuşlarının olduğunu görüyoruz.