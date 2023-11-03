Apple büyük bir hata ile karşımıza çıktı. Pazardan aldım bir tane eve geldim bin tane deyimini akıllara getiren bu olay keşke benim başıma da gelse dedirtecek türden. Bir TikTok kullanıcısı olan @legends_gio, bir iş adamının yaşadığı tuhaf olayı paylaştı. İş adamı, çalışanları için dört adet iPhone 15 Pro Max satın almak istedi. Ancak, siparişi verirken bir hata yapıldı ve sonuç oldukça şaşırtıcıydı. Beklenen 4 telefon yerine, tam 60 adet 1 TB depolama alanına sahip iPhone 15 Pro Max geldi.

iPhone 15 Pro Max yolda çoğalmış!

Bu olay, bir iş adamının yaşadığı ilginç bir sıradışılığı temsil ediyor. Adam, kendisi için bir adet 1 TB depolama alanına sahip iPhone 15 Pro Max siparişi verirken, çalışanları için ise 256 GB depolama alanına sahip üç adet iPhone 15 Pro Max siparişi verdi. Ürünler teslim edildiğinde, adam büyük bir şaşkınlıkla karşı karşıya kaldı.

Bu hata, 3.600 dolara dört adet iPhone 15 Pro Max telefon almayı bekleyen iş adamı için oldukça büyük bir sürprizdi. Ancak aldığı 60 adet 1 TB iPhone 15 Pro Max, her biri 1.599 dolar olan uluslararası satış fiyatlarına göre hesaplandığında Apple’a yaklaşık 96.000 dolarlık bir maliyet getirdi.

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İlginçtir ki, adamın bu telefonları iade etme zorunluluğu yok, ancak Apple, istediği takdirde bu telefonları kullanılamaz hale getirebilir. Özellikle ABD’deki Black Lives Matter protestoları sırasında yağmalanan Apple Store’lardan çalınan telefonlar, iade taleplerine cevap olarak uzaktan kullanılamaz hale getirilmişti.

Ancak asıl soru şu. Apple, nasıl böyle bir hata yapabildi? Sonuçta, Apple’ın siparişleri göndermeden önce bir dizi kontrolden geçirmesi gereken bir süreci vardır. Sonuç olarak, Apple’dan sipariş veren çok az sayıda kullanıcı bu tür sorunlarla karşılaşıyor. Bu olay, insanların kendi siparişlerinin de benzer durumlarla karşılaşıp karşılaşmayacağı konusunda endişelenmelerine neden oluyor.