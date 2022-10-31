Ülkemizde 5000 TL ile 7500 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2022 Kasım ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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Tecno Camon 9 Pro
Redmi Note 11
Tecno Camon 18P
Tecno Pova 3
General Mobile GM 22 Pro
Samsung Galaxy M23 5G
Redmi Note 11S
POCO X3 NFC
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