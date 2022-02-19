500 TL’YE HANGİ KULAKLIK ALINIR? | Tüm ekip denedik!

500 TL altı farklı markaların TWS kulaklıklarını bu sefer de tüm ekip deniyoruz. Bakalım kime göre hangi model öne çıkıyor?

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Listemize dahil olan kulaklıklar, Taotronics Soundliberty A10, BlitzWolf BW-FLB5, Haylou GT6, QCY T7 ve i14 TWS oldu. 100 TL, 200 TL, 300 TL, 400 TL ve 500 TL bandında fiyatlar şeklinde dikkat ettiğimiz ürünlerin değerlendirmeleri videomuzda!

Listedeki ürünlerin fiyat bilgisi ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/408656f2