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5 AYLIK TIDAL HIFI ÜYELİĞİ 5 TL!
4 aylık HiFi 1.99 TL üyelik linki: https://hwp.to/2XOofVt
5 aylık HiFi 5 TL TL üyelik linki: https://hwp.to/2rBtHzk
Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız Tidal fırsatına ek olarak, yeni bir kampanya yayınlandı. Bu kampanya kapsamında, 5 TL’ye 5 aylık Hifi üyeliğine sahip olabiliyorsunuz.
Kampanyadan nasıl faydalanacaksınız?
Videomuzda anlattığımız üzere, mevcut link üzerinden üyeliğinizin tipine göre Premium veya Hifi seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Ardından açılan pencerede “Facebook ile giriş yap” özelliğini kullanacağız. Burada dikkat etmeniz gereken konu, Tidal hesabınızdaki e-mail adresiyle, Facebook hesabınızın e-mail adresinin aynı olması.
Ne yazık ki sebebini bilmediğimiz bir şekilde bazı insanlarda üyelik uzatma sorunsuzca gerçekleşirken, bazı insanlarda “buna uygun değilsiniz” uyarısı alınmakta. O nedenle herkesin deneyerek görmesinde fayda var.
Üyeliğinizi oluşturduktan veya uzattıktan sonra, masaüstü bilgisayarında tarayıcı üzerinden hesabınıza giriş yaparak, aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bu sayede 4 ay veya 9 ay sonra aboneliğiniz yenilenmez ve sizden para çekilmez. Aboneliğinizi bugün iptal ettiğinizde, mevcut haklarınıza bir şey olmuyor.
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Tidal nedir?
Spotify, Apple Music veya YouTube Music gibi bir müzik servisi olan Tidal, rakiplerine oranla daha yüksek kaliteli müzikler sunuyor olmasıyla sıyrılıyor. Servisi hem masaüstünde hem de Android ve iOS uygulamasıyla kullanabiliyorsunuz. Tabii ki üye olmadan önce Tidal kütüphanesine göz atmanızda fayda var. Çünkü platformun içerik sayısı, ne yazık ki Spotify kadar geniş değil. Özellikle Türkçe müzikler dinliyorsanız.
Pil Testi
Casper VIA A4 Pil Testi (VIDEO)
Pil Testi serimizin yeni konuğu Casper VIA A4 oldu. Bakalım VIA A4 modelinin pil dolum ve tükenme performansı nasıl?
Video
2019’da SONY XPERIA XZ KULLANMAK! – NELER HİSSETTİM?
“2019’da Kullanmak” serimizin yeni konuğu Sony Xperia XZ oldu. Çıkışının ardından üç yıl geçen Xperia XZ bakalım 2019 şartlarında bize neler düşündürttü?
2019’da Sony Xperia XZ Kullanmak
Tasarım tarafında o yıllarda söylediğimiz gibi kalın çerçeveler, ürünü kullanırken gözümüze batan yegane detay oldu. Günümüzde tamamen çerçevesiz veya damla çentik gibi modellerin ekran kasa oranı, doğal olarak oyun oynarken veya bir şeyler izlerken çok daha göz alıcı görünüyor. Ancak bir yandan da şunu unutmamak gerek. Xperia XZ modeli bu yapısı sayesinde çok dayanıklı bir telefon. Bugünün bir amiral gemisi ilk düşüşte kırılabiliyorken, yılların eskitemediği XZ modeli defalarca düşmesine rağmen kırılmadı.
Xperia XZ modelinin yan tarafında yer alan parmak izi sensörü, bu yıl ekranın altına gömülen parmak izi sensörleriyle kıyasladığımızda sanki bu konuda ileriye değil de geriye gitmişiz gibi düşündürttü. Çünkü Xperia XZ’nin parmak izi sensörü hem çok hızlı hem de pozisyonu gereği oldukça ergonomik bir yapıda. Ayrıca model artık eskimiş olsa bile stereo hoparlör ve IP68 sertifikası sunuyor olması başarılı.
Ekran noktasına baktığımızda bu videoda öne çıkartmak istediğimiz konu boyut ve ekran/kasa oranı. Zira Xperia XZ modeli 5.2 inç ekran boyutuna sahip olmasına karşın, kalın çerçeveler barındıran bir kasaya sahip. Bugün 5.8 inç boyutlu Galaxy S10e modeliyle kıyasladığımızda, S10e’nin ekranı 0.6 inç daha büyük olmasına rağmen cihazın kasası daha küçük.
Kalite anlamında ise XZ’nin ekranı günümüz şartlarında dahi gayet başarılı. Zira 5.2 inç’te Full HD+ çözünürlük yüksek bir ppi değeri sunuyor. Bu noktada sadece telefon IPS LCD panel kullandığından, özellikle siyahlarda Amoled panellere göre geride kalıyor diyebiliriz. Telefonun 2019 şartlarındaki performansında ise arayüz konusunda memnun kaldık. Oyun tarafında ise takılmalarla birlikte orta ayarda PUBG Mobile oynanabiliyor. Asphalt 9 Legends ise sorunsuz çalışıyor.
Mobil
Android’den iPhone’a WhatsApp transferi nasıl yapılır? (Yedekleme / Geri yükleme)
Mobiletrans ( http://bit.ly/2sDQ07y ) ile Android’den iPhone’a WhatsApp transfer yedeği ve geri yüklemesi yapabilirsiniz.
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*Bu bir Advertorial’dır.