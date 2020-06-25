3000 – 4000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 – v2)

Realme 5i inceleme videosu ile karşınızdayız. Aynı zamanda incelemesini gerçekleştirmiş olduğumuz cihazın bir üst modeli olan 6i’yle de karşılaştırmasını yapıyoruz.

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Realme 5i teknik özellikleri

6.52 inç’lik ekran boyutlarına sahip cihazımızda, HD+ çözünürlükte IPS panel tercih edilmiş. Bu panel inç başına düşen 269 ppi değerleriyle birlikte zaman zaman ekranda çamurlaşma etkilerini yaşatabiliyor.

Keşke ppi değerleri biraz daha yüksek tutulsaymış. Realme 5i modelimiz gücünü Snapdragon 665 tabanlı yonga setinden alıyor. Yonga setimizin grafik birimi ise Adreno 610. Qualcomm’un geçtiğimiz günlerde Snapdragon 690’ı tanıttığını düşününce, yavaş yavaş 2020 standartlarında uygun bir işlemci olmadığını görüyoruz. Fakat günümüz şartlarında bu fiyat seviyesindeki cihazlarla değerlendirdiğimizde çok da kötü bir tercih olmadığını söyleyebiliriz.

Hızlı şarj desteği ve Type-C girişi bulunmayan Realme 5i, ortalama 3 saat içerisinde %100 şarj rakamlarına ulaşabiliyor. 18W’lık hızlı şarj desteğimiz bulunan 6i’de ise aynı koşullarda yaptığım testlerde 2 saat içerisinde %100 şarj sayısal değerlerine geldiğini görmüştüm.

Realme 5i kamera özellikleri

Realme 5i’nin ön kamerası 8 MP çözünürlük sunabiliyor. 1080p/30fps video çekimleri yapmanıza izin veriyor. Arka kamerada bulunan dörtlü kurulumda ise; 12 MP geniş açılı, 8 MP ultra-geniş açılı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörümüz mevcut. 6i modelinde ise 48MP’lik bir ana kamera çözümü görmüştük. Fakat her iki cihazdaki kamera da fotoğraf çekerken 12 MP çözünürlük kullanıyor. 6i’de yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmek için 48 MP modunu kullanmanız gerekiyor.

Realme 5i’nin fiyatı nedir?

Realme 5i’nin 25.06.2020 tarihi itibarıyla Türkiye piyasasındaki fiyatları, 2300 ile 2500 TL arası değişim göstermekte. Üst model Realme 6i’de fiyat aralığımız 2.600 ile 3400 arasında seyretmektedir.