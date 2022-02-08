Akıllı Telefonlar
Bugün Alabileceğiniz 2500 TL Altında 7 Telefon!
2500 TL altı fiyatla satılan telefonları listeledik! Hangi cihaz ne kadar videoda fiyatlarını görebilirsiniz.
İlginizi çekebilir; SATIN ALINABİLECEK “EN UCUZ” TELEFONLAR!
Bugün Alabileceğiniz 2500 TL Altında 7 Telefon!
Akıllı telefon fiyatları gün geçtikçe artmaya devam ediyor ve neredeyse 2500 TL altında alınabilecek çok az model kaldı. Fiyat performans açısından günlük hayatta rahat bir şekilde kullanılabilecek giriş seviyesi telefonların sayısı da azaldı. Biz de sizin için 2500 TL ve altında alınabilecek 7 adet telefon listesi ile birlikteyiz.
2500₺ altındaki 7 telefona Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://ty.gl/ocfulu5kuu
Peki siz olsanız bu fiyatlara hangi telefon marka ve modelini tercih edersiniz? Ya da bu modellerden birisini kullanıyor musunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler..
Mozilla, Yeni Tema Seti ile Birlikte Firefox 97’yi Yayınlandı!
Oppo Find X5 Lite, orta segmentin yeni lideri olabilir!
Bugün Alabileceğiniz 2500 TL Altında 7 Telefon!
Microsoft, Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Office VBA Makrolarını Varsayılan Olarak Engelleyecek
Signal Kullanıcıları Artık Sohbet Geçmişini Kaybetmeden Kayıtlı Telefon Numarasını Değiştirebilecek!
Bugün Alabileceğiniz 2500 TL Altında 7 Telefon!
Hala En İyisi Elektrikli Süpürge Mi? | Robot vs Dikey vs Elektrikli Süpürge
FİBER İNTERNET FİYATLARI | 2022 yılında hangi tarife ne kadar?
Telefon Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
TUF Gaming H1 Wireless | Her Cihazda Oyun Keyfi!
Bugün Alabileceğiniz 2500 TL Altında 7 Telefon!
Hala En İyisi Elektrikli Süpürge Mi? | Robot vs Dikey vs Elektrikli Süpürge
FİBER İNTERNET FİYATLARI | 2022 yılında hangi tarife ne kadar?
Telefon Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
TUF Gaming H1 Wireless | Her Cihazda Oyun Keyfi!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.