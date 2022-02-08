Bugün Alabileceğiniz 2500 TL Altında 7 Telefon!

2500 TL altı fiyatla satılan telefonları listeledik! Hangi cihaz ne kadar videoda fiyatlarını görebilirsiniz.

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Akıllı telefon fiyatları gün geçtikçe artmaya devam ediyor ve neredeyse 2500 TL altında alınabilecek çok az model kaldı. Fiyat performans açısından günlük hayatta rahat bir şekilde kullanılabilecek giriş seviyesi telefonların sayısı da azaldı. Biz de sizin için 2500 TL ve altında alınabilecek 7 adet telefon listesi ile birlikteyiz.

2500₺ altındaki 7 telefona Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://ty.gl/ocfulu5kuu

Peki siz olsanız bu fiyatlara hangi telefon marka ve modelini tercih edersiniz? Ya da bu modellerden birisini kullanıyor musunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler..