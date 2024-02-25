Dacia Spring 2023 yılında birçok Avrupa pazarında ve Türkiye’de satışa sunuldu. Uygun fiyatıyla elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yapan Dacia Spring, ülkemizde de çok sevildi. Geldiğimiz noktada bugün ise 2024 Dacia Spring tanıtıldı. Detaylara bakalım.

2024 Dacia Spring neler sunuyor?

2024 Dacia Spring 48 kW gücünde bir elektrikli motor ile birlikte geliyor. Bu da 65 HP’ye tekabül ediyor. Dacia Spring bu motor ile birlikte 0’dan 100 km/sa hıza 14 saniyede çıkabiliyor.

Otomobil gücünü 26.8 kWh büyüklüğündeki bir bataryadan alıyor. Bu batarya 30 kW DC şarj hızını ve 7.4 kW AC şarj hızını destekliyor. Ancak DC şarj otomobilde opsiyonel olarak sunuluyor. Dacia Spring’in %0’dan %80’e kadar şarj olması 56 dakika sürüyor.

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Fransız otomobil bu batarya ve bu motor ile birlikte WLTP’ye göre 220 km menzil sunuyor. Bu menzil şehir içi kullanımda 310 km’ye kadar çıkabiliyor. Tabii kullanım alışkanlıklarına göre bu menziller değişebilir.

Otomobil iç tarafta Dacia’dan alışık olmadığımız yenilikçi bir kabin tasarımı ile birlikte geliyor. Bu kabinde Dacia’nın yeni logosunu direksiyon üzerinde görmek mümkün.

Bu direksiyonun altında ise bizleri güzel bir hayalet gösterge kadranı karşılıyor. Yan tarafta ise 10 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence paneli bulunuyor. Bu bilgi-eğlence paneli makyajsız kasada 7 inç büyüklüğünde idi. İç dizaynda bronz rengi dikkatleri çekiyor. Bardaklık gibi hayat kolaylaştıran basit çözümler de kabine eklenmiş durumda.