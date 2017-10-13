2018’e Kadar 52 PSVR Oyunu Geliyor!

Sanal gerçeklik platformunda öne çıkan PlayStation VR, içerik kıtlığını 2018’e kadar bitirmiş olacak.
Daha gelişme aşamasında olan sanal gerçeklik platformu için çalışmalar devam ederken, özellikle PlayStation’ın olması yeterli olan PSVR tarafında ise oyun kıtlığı yaşanıyor desek yeridir. Özellikle Resident Evil VII ile önemli bir yapımı sunan PSVR’a oyun isteyenler ise 2018’e kadar birçok oyun ile tanışacak.
2018’e kadar toplam 52 oyunu ekleyecek olan PlayStation, 2018’in başlarında 17 oyunu daha ekleyerek 2017 baharına kadar 69 oyunu PSVR skalasına eklemiş olacak.
Supermassive Games’in sunacağı Bravo Team, Gran Turismo Sport, Doom VFR, Obduction, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Justice League VR ve The Inpatient gibi oyunları 2018’e kadar sunacak olan PlayStation, tüm oyunları ise listeledi. Hepsini aşağıdan görebilirsiniz.
Stifled
Pixeljunk VR: Dead Hungry
No Heroes Allowed!
Moss
Megaton Rainfall
Anamorphine
Ark Park
Brain Voyagers
Chernobyl
CoolpaintVR
CubeWorks
Discovery
DragonBlast VR
Dream Angling
Drunkn Bar Fight
DWVR
End Space
Everest VR
Fishing Master
Flatline: Experience the Other Side
Ghosts in the Toybox
Hex Tunnel
Honor & Duty
Hopalong: The Badlands
Light Tracer
Monster of the Deep: Final Fantasy XV
Nothin’ But Net
Prana
Quar Infernal Machines
Radial-G: Racing Revolved
RadianVR
Rec Room
Run Dorothy Run
Sculptrvr
Serious Soccer
Shooty Fruitie
Snow Fortress
Stardrone VR
Super Amazeballs
Survios
The Rabbit Hole
The Solus Project
Virtual Engagement Confronting Fears
VirtuGO
VR Apocalypse
Golem
The American Dream
Torn
Xing: The Land Beyond
Alvo
Ariel
Blasters of the Universe
Chainman
Cold Iron
Dead Secret
Dragonflight VR
Drone Fighters
Dungeon Chess
End of the Beginning
Knockout League
Penn & Teller VR: Frankly Unfair, Unkind, Unnecessary and Underhanded
Pixel Ripped 1989
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