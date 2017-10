2018’e Kadar 52 PSVR Oyunu Geliyor!

Sanal gerçeklik platformunda öne çıkan PlayStation VR, içerik kıtlığını 2018’e kadar bitirmiş olacak.

Daha gelişme aşamasında olan sanal gerçeklik platformu için çalışmalar devam ederken, özellikle PlayStation’ın olması yeterli olan PSVR tarafında ise oyun kıtlığı yaşanıyor desek yeridir. Özellikle Resident Evil VII ile önemli bir yapımı sunan PSVR’a oyun isteyenler ise 2018’e kadar birçok oyun ile tanışacak.

2018’e kadar toplam 52 oyunu ekleyecek olan PlayStation, 2018’in başlarında 17 oyunu daha ekleyerek 2017 baharına kadar 69 oyunu PSVR skalasına eklemiş olacak.

Supermassive Games’in sunacağı Bravo Team, Gran Turismo Sport, Doom VFR, Obduction, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Justice League VR ve The Inpatient gibi oyunları 2018’e kadar sunacak olan PlayStation, tüm oyunları ise listeledi. Hepsini aşağıdan görebilirsiniz.

