2016, Facebook’un Dünyayı Ele Geçirmeye Çalıştığı Yıl Oldu

Messenger’a chatbotu geldi, Snapchat’in karşısında Instagram geçirildi, Oculus ile VR çalışmaları yapıldı derken Facebook 2016 yılını oldukça yoğun geçirdi.

Bütün bunlarla beraber Facebook 2016 yılında dünyanın en güçlü medya şirketlerinden biri haline geldi. Günde 1 milyardan fazla insan her gün haber okumak için siteye giriş yapıyor. Canlı yayın özelliği, başkanlık seçimleri ve sahte haberler ile beraber sosyal medya platformu 2016’da neredeyse her gün konuşuldu.

Periscope ve Meerkat gibi canlı yayın özelliğinin kullanılmaya başlandığı uygulamalar birer birer kapanırken popüler sosyal medya platformu canlı yayın özelliği ile ön plana çıktı. Bu yılın başında sitenin Haber Akışı kısmında yer alan gönderilerin editörler tarafından değiştirilebildiği. Bu konu neredeyse sene boyunca tartışıldı. Ancak sonunda bu departmanda çalışanlar işten çıkarıldı ve bu görevi bir yapay zeka üstlendi.

İyisiyle kötüsüyle beraber şirket oldukça iyi bir 2016 geçirdi. Özellikle medya ve haber konusunda büyük atılımlar yaptı. Hatta seçimlerden önce ABC ile yapılan anlaşma ile beraber hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların konuşmaları canlı yayınlandı. Böylelikle kullanıcılar TV’ye ihtiyaç duymadan bir çok şeyden haberdar oldu.