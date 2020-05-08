200 dolardan ucuz telefonlar için gözetim uygulaması geldi!

Bugün itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, fiyatı 200 dolardan ucuz telefonların ithalatı zorlaştırılacak ve gözetim uygulamasına geçilecek. Alınan bu karar kapsamında, vatandaşlar yurt dışından bir telefon veya telsizli bir cihaz getirdiklerinde artık cihazın sahip olduğu fiyat etiketinden değil, devletin belirlediği bedel üzerinde vergi ödeyecek.

Muhtemelen yurt dışından cihaz getirme oranını ciddi oranda düşürmek isteyen yetkililer, uzun süredir bu amaç doğrultusunda yeni kararlar alıyordu. Yine bu doğrultuda artık, kişiler yurt dışı kaynaklı bir telefon getirdiklerinde gözetim uygulamasına tabi tutulacak.

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Gözetim uygulaması nedir

Yurt dışından bir ürün getiren vatandaşlar normalde ürünün fiyat etiketine göre vergi veriyorlardı. Bugün itibariyle, ucuz fiyatlı değerlendirilebilecek olan 200 dolar altı modeller için, artık devletin belirlediği miktarda vergiler yansıyacak. Yurt dışından bir telefon getirmeyi isteyen vatandaşlar, bundan sonra Ticaret Bakanlığı onaylı bir Gözetim Belgesi almak zorunda kalacak. Belge ile birlikte bir cihaz amaçlayan kişiler, ilgili gümrük idaresine bu belgeyi ibraz etmek zorunda olacaklar. Belgeye sahip olmayan ürünlerin ülkemize giriş yapması ise mümkün olmayacak.

Gözetim belgesini temin etmek için vatandaşlar, e-Devlet veya Ticaret Bakanlığına ait internet sitesi aracılığıyla bir başvuruda bulunabilecek. Elde edilen Gözetim Belgesi’nin geçerlilik süresi 6 ay ile sınırlandırılacak. Mevcut düzenleme 08 mayıs itibariyle yürürlüğe girmiş durumda ve bugünden sonra 200 dolar altı bir telefon hedefleyen vatandaşlar yeni tip vergilerle karşılaşacak.