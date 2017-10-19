2.6 Milyon Android Cihaz Malware ile Botnet’e Dahil Oldu

Toplamda 2.6 milyondan fazla indirilen sekiz Android uygulaması malware ile cihazları botnete eklediği için Google Play’den kaldırıldı.

Bu uygulamaların yüklendiği Android cihazlar DDoS gibi saldırılarda kullanılabiliyor. Symantec yaptığı açıklamada bu uygulamalarda Android.Sockbot isimli bir malware olduğunu ve cihazları geliştiriciler tarafından kontrol edilen sunuculara bağladığını belirtti.

Bu uygulamalar genel olarak Minecraft: Pocket Edition oyununa çeşitli kıyafetler, ek karakterler ve özellikler ekleyen uygulamalar. Malware özellikle Amerika, Rusya, Ukrayna, Brezilya ve Almanya’da yer alan kullanıcıları etkiledi. Uygulamaların kaldırılması ile beraber bu tehlike ortadan kalkmış gözüküyor.