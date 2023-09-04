Teknoloji devi Apple, iPad serisini daha büyük bir ekranla genişletme yolundaki çalışmalarına devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre, şirket 2024 yılında piyasaya süreceği iPad Pro’nun yanında bugüne kadarki en büyük iPad olan 14 inçlik bir iPad modelini de tanıtabilir! Dev ekranlı iPad ile piyasaya sallanacak!

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Apple analisti Mark Gurman, son bülteninde şirketin bu devasa iPad konsepti üzerinde harıl harıl çalıştığını açıkladı. Bu yeni cihaz, sadece ekranıyla değil, donanımıyla da şirketin ürün yelpazesindeki diğer tabletlerden büyük ölçüde farklılık gösterecek.

Buna göre, Apple’ın mühendisleri ve tasarımcıları, tablet ve dizüstü bilgisayar arasındaki sınırları daha da belirsizleştirebilecek daha büyük ekranlı iPad’ler üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Burada sadece ekran büyümekle kalmayacak, aynı zamanda M3 işlemcisi gibi çok daha güçlü işlemcileri de iPad’lerde göreceğiz.

Gurman, Apple’ın bu büyük iPad konsepti üzerinde çalıştığını belirten ilk kişiydi. Daha önce, tedarikçilerin Apple’a bu büyük ekranlı iPad için uygun OLED ekranlar üretmek üzere fabrikalarını güncelledikleri haberleri ortaya çıkmıştı. Yani devasa OLED ekranlı iPad’ler en nihayetinde gerçek olabilir.

Bu yeni iPad, kullanıcılara daha büyük bir çalışma alanı sunacak. Apple, böyle bir cihazı piyasaya sürme olasılığını ciddi şekilde değerlendiriyor gibi görünüyor. Bu, iPad serisinin sürekli olarak genişlediğini ve Apple’ın kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek için çeşitli ekran boyutlarına sahip tabletler sunmayı amaçladığını gösteriyor.

Bu yeni 14 inçlik iPad, özellikle içerik oluşturanlar ve profesyonel kullanıcılar için büyük bir cazibe taşıyabilir. Apple’ın, iPad serisini daha büyük bir ekranla genişletme stratejisi, gelecekte diğer markalardan da daha büyük modellerin gelmesine yol açabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu denli büyük bir ekranı iPad’lerde görebilecek miyiz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!