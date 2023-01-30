Samsung, Galaxy S23 serisi üzerinde çalışıyor. Son çıkan raporlara göre serinin küçük kardeşi S23’ün 128 GB dahili depolamaya sahip modeli öbür modellerden daha düşük bir depolama teknolojisine sahip olacak. Bu bilgi, Samsung ile ilgili doğru sızıntılarıyla tanınan, Ice Universe’ten geliyor.

Bilgiye göre Galaxy S23’ün 128 GB dahili depolamaya sahip versiyonu UFS 3.1 depolama teknolojisine sahip olacak. Serinin diğer modellerinin tüm varyantları ise UFS 4.0 depolama teknolojisine sahip olacak. Her iki teknoloji arasında da çok büyük farklar bulunmuyor. Burada Samsung’un standart model ve diğer modeller arasında bir ayrım yapmaya çalıştığını görüyoruz.

Bunun dışında Galaxy S23’ün 128 GB dahili depolamaya sahip versiyonu diğerleri gibi LPDDR5X RAM ile gelecek. Samsung’un bu yıl 128 GB UFS 4.0 üretmeyi planlamadığını söyleniyor. Bunun nedeni muhtemelen Galaxy S23+ ve S23 Ultra’nın yalnızca 256/512 GB depolama alanıyla sunulacak olması.

Sızıntılara göre Galaxy S23, FHD+ çözünürlük sunan 6.1 inç büyüklükte bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını da destekleyecek.

Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Bu yonga seti gücünü 25W kablolu şarj desteği bulunan 3900 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

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Galaxy S23, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bizlere göz kırpıyor. 50 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor.