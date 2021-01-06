‌iPhone 12 mini‌, beklentiyi karşılayamadı!

2016 iPhone SE’den bu yana piyasaya sürülen en küçük iPhone olan 5.4 inçlik iPhone 12 mini, bekleneni verememiş gibi gözüküyor. Consumer Intelligence Research Partners’ın yeni satış rakamlarına göre, ‌iPhone 12 mini‌, Apple’ın sunduğu diğer iPhone 12 modellerinden daha düşük bir satış rakamına sahip.

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‌Satış rakamları neden bekleneni vermiyor?

iPhone 12 mini‌ satışları, lansman döneminde toplam ‌iPhone 12‌ satışlarının yalnızca %6′sını oluşturuyordu. Buna karşılık, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 birbirine yakın satış rakamlarına sahipti.

CIRP Kurucu Ortağı Josh Lowitz, “iPhone 12‌ modelleri lansman sırasında önemli bir pay aldı, ancak sonuçların karışık olması nedeniyle, iPhone 12 mini diğer modeller arasında kaybolmuş gibi görünüyor. ” dedi.

Geçen yılki iPhone 11 modelleri, piyasaya sürüldükten sonraki dönemde satışların yüzde 69’unu oluşturmuştu. Bu nedenle ‌iPhone 12‌ modelleri genel olarak daha iyi performans gösterdi. 2019’da ‌iPhone 11‌ en çok satan ‌iPhone‌ olarak satışların %39’unu oluştururken, geriye kalan %30’u 11 Pro ve Pro Max doldurdu.

Geçtiğimiz yıl satışların %69’unu oluşturan ‌iPhone 11‌’e kıyasla, bu yıl dört ‌iPhone 12‌ modeli satışların %76’sını oluşturarak daha iyi performans gösterdi. Bununla birlikte, ‌iPhone 12‌, 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max arasında net bir satış lideri yoktu. Buna karşılık, 2019’da ‌iPhone 11‌, satışların %30’unu oluşturan ‌iPhone 11‌ Pro ve Pro Max’e göre %39 gibi bir satışa sahipti.

CIRP, 5.299 liralık ‌iPhone SE‌, 7.099 liralık iPhone XR ve 7.999 liralık iPhone 11‌ gibi daha düşük maliyetli modellerin varlığının, 10.000 liraya satılan daha pahalı ‌iPhone 12 mini‌’ninçekiciliğini sınırlamış olabileceğini düşünüyor.