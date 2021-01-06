Akıllı Telefonlar
iPhone 12 mini, beklentiyi karşılayamadı!
2016 iPhone SE’den bu yana piyasaya sürülen en küçük iPhone olan 5.4 inçlik iPhone 12 mini, bekleneni verememiş gibi gözüküyor. Consumer Intelligence Research Partners’ın yeni satış rakamlarına göre, iPhone 12 mini, Apple’ın sunduğu diğer iPhone 12 modellerinden daha düşük bir satış rakamına sahip.
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Satış rakamları neden bekleneni vermiyor?
iPhone 12 mini satışları, lansman döneminde toplam iPhone 12 satışlarının yalnızca %6′sını oluşturuyordu. Buna karşılık, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 birbirine yakın satış rakamlarına sahipti.
CIRP Kurucu Ortağı Josh Lowitz, “iPhone 12 modelleri lansman sırasında önemli bir pay aldı, ancak sonuçların karışık olması nedeniyle, iPhone 12 mini diğer modeller arasında kaybolmuş gibi görünüyor. ” dedi.
Geçen yılki iPhone 11 modelleri, piyasaya sürüldükten sonraki dönemde satışların yüzde 69’unu oluşturmuştu. Bu nedenle iPhone 12 modelleri genel olarak daha iyi performans gösterdi. 2019’da iPhone 11 en çok satan iPhone olarak satışların %39’unu oluştururken, geriye kalan %30’u 11 Pro ve Pro Max doldurdu.
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Geçtiğimiz yıl satışların %69’unu oluşturan iPhone 11’e kıyasla, bu yıl dört iPhone 12 modeli satışların %76’sını oluşturarak daha iyi performans gösterdi. Bununla birlikte, iPhone 12, 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max arasında net bir satış lideri yoktu. Buna karşılık, 2019’da iPhone 11, satışların %30’unu oluşturan iPhone 11 Pro ve Pro Max’e göre %39 gibi bir satışa sahipti.
CIRP, 5.299 liralık iPhone SE, 7.099 liralık iPhone XR ve 7.999 liralık iPhone 11 gibi daha düşük maliyetli modellerin varlığının, 10.000 liraya satılan daha pahalı iPhone 12 mini’ninçekiciliğini sınırlamış olabileceğini düşünüyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo X60 Pro Plus modelinin özellikleri belli oldu
Teknoloji severlerin merakla beklediği Vivo X60 Pro Plus modelinin bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Yeni amiral gemisi, teknik özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Şirket, geçtiğimiz yılın son haftalarında vivo X60 ve X60 Pro ile karşımıza çıkmıştı. Serinin amiral gemisi olması planlanan ve henüz tanıtılmayan X60 Pro Plus akıllı telefonun teknik özellikleri ile ilgili internete bazı bilgiler sızdırıldı. Son olarak cihaz 3C sertifikasyon web sitesinde görüldü.
Model numarası V2056A olan Vivo X60 Pro Plus, 55W şarj desteğine sahip olması göze çarpan ilk unsur oluyor. Söz konusu belgede cihazın, 5G şebekelerini destekleyeceği de görülüyor. 3C sertifikası alan Vivo X60 Pro Plus’ın yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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X60 Pro Plus modeli, 3C sertifikasının yanında Geekbench testinde de görüldü. Test sonuçlarına göre akıllı telefon, tekli çekirdek performansında 1135 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 3681 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Geekbench testi sayesinde cihazın diğer teknik özellikleri de ortaya çıktı. Vivo X60 Pro Plus, Snapdragon 888 yonga seti ve 12 GB RAM ile birlikte gelecek. Cihaz ayrıca Android 11 ve Origin OS kullanıcı arayüzüne sahip olacak.
Söz konusu telefonda görünüşe göre 6.56 inç büyüklüğünde, 2376 × 1080+ çözünürlüğünde ve 120 Hz tazeleme hızlı bir ekran yer alacak. Kamera konusunda ise yine dörtlü kamera kurulumu kullanılacak. Bu kameralar 50 Megapiksel ana + 12 Megapiksel geniş açılı lens + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde konumlandırılacak. Ayrıca telefondaki telefoto lensin Zeiss imzalı olacağını belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A52 5G yeni sertifikalar almaya devam ediyor!
Samsung Galaxy A52 5G modeli için artık geri sayıma geçildi. Firmanın orta seviye akıllı telefonu 3C platformunda sertifikalandırıldı.
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Samsung Galaxy A52 5G modelinin sunacağı şarj desteği öğrenildi!
Samsung yeni yılın gelişi ile birlikte akıllı telefon serilerine yeni üyeler kazandırmaya devam ediyor. Her seviyeye uygun akıllı telefon geliştiren Güney Kore devi, Galaxy A52 5G modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Tasarım detayları sızdırılan cihaz geçtiğimiz günlerde Geekbench üzerinde görüntülenmişti. An itibariyle 3C platformunda da listelenen akıllı telefonun, kullanıcılarına sağlayacağı hızlı şarj desteği resmiyete kavuştu. 3C‘de yer alan sertifikaya göre 15W şarj desteğine sahip olacak akıllı telefon, orta seviye cihazlar için düşük sayılabilecek bir değer ile piyasaya çıkacak.
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Hem 5G hem de 4G özellikli iki model ile piyasaya çıkacak akıllı telefonun, 4G özellikli modeli için kesinleşen bir sertifika ortaya çıkmadı. Ancak tahminlere göre 4G versiyonunda aynı değerlere sahip olması bekleniyor. Snapdragon 750G işlemcisinden gücünü alacak olan Samsung Galaxy A52 5G, 6 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Android 11 arayüzü ile kullanıcılarını karşılaması beklenen akıllı telefonun, 6.5 inçlik delikli ekran teknolojisi ile piyasaya çıkacağı öğrenildi. Her geçen gün aldığı sertifika sayısını arttıran akıllı telefonun yakın bir zamanda tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bakalım firma orta seviye akıllı telefon rekabetinde öne çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
HTC Desire 21 Pro 5G ilginç tasarımıyla sızdırıldı!
HTC, geçtiğimiz sene yurt dışında iki farklı telefon tanıtmıştı. Şirket, ülkemizde ise son günlerde Hepsiburada üzerinden resmi garantili şekilde satışa çıkan HTC Desire 20 Pro modeliyle dikkat çekti. Bugünün sızıntılarına konu olan model ise HTC’nin daha hareketli bir sene geçireceğine işaret ediyor olabilir. İsminin HTC Desire 21 Pro 5G olacağı düşünülen telefon ilginç tasarımıyla öne çıkıyor.
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HTC Desire 21 Pro 5G, namıdiğer 2AQAG100!
Sızıntıların orijinal kaynağı kaldırılmış olsa da görüntüler hâlâ SlashLeaks üzerinde yer alıyor. 2AQAG100 model numarasıyla sızdırılan telefon kutudan Android 10 çalışır şekilde çıkıyor. Telefonun ön tarafı olağan dışı herhangi bir durum barındırmazken günümüze göre biraz kalın olan çerçeveler ve ortada yer alan kamera bölmesi yer alan detaylar. Ayrıca ekranın çevresinde yer alan parlamalardan yola çıkarak bazı kullanıcılar bu ekranın IPS LCD bir panele sahip olacağını düşünüyor.
Tasarımın ilginçliğine yer açan arka tarafta ise karbon-fiber bir yapıya benzeyen yeşil renk bizi karşılıyor. Telefona değişik bir hava katan bu tasarımın sol üst köşesinde ise dörtlü kamera dizilimi yer alıyor. Ayrıca telefonun arka kasasında bir parmak izi sensörü yer almaması ve LCD panel ile ekran altına parmak izi konamayacağı gerçeği bizi kilit ekranına entegre edilmiş bir parmak izi sensörü olasılığına doğru itiyor.
Ancak bu sızıntı HTC Desire 21 Pro 5G hakkında ortaya çıkan ilk haber. Bu sebeple telefon hakkında daha detaylı bilgilere sahip değiliz. Ancak haberler gelmeye devam ettikçe bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Siz de yakın zamanda bir Android telefon almak istiyorsanız Hepsiburada ve Trendyol üzerinden sizler için hazırladığımız listelere göz atabilirsiniz.
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