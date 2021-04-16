%100 elektrikli amiral gemisi sedan, Mercedes EQS tanıtıldı!

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Tesla Model S‘in doğrudan rakibi olan, Alman üreticinin amiral gemisi elektrikli modeli Mercedes EQS tanıtıldı. Geçtiğimiz günlerde 56 inç boyutunda üç adet ekrandan oluşan Hyperscreen paneli ile dikkatleri çeken, artık tamamen ortaya çıktı.

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2019 yılında tanıtılan Vision EQS konsepti üzerinden geliştirilen EQS, Mercedes’in en üst kalite sınıfı olan S-Sınıfı‘na elektrikli bir alternatif olarak karşımızda. Şimdiye kadar hepimizin zihninde oluşmuş “Mercedes lüksü” kavramının biraz dışında bir tasarıma sahip olduğu ilk görüşte fark ediliyor.

Ön ve arkada yer alan LED far grupları, Mercedes EQ ailesindeki diğer modeller gibi LED şeritler ile birleştirilmiş. Elektrikli motorlar, içten yanmalı motorlar kadar çok yer kaplamadığı için aracın tekerlekleri olabildiğince uçlara yerleştirilmiş. Ayrıca aracın gövdeye gömülebilen kapı kolları da dikkat çekiyor.

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Yeni Mercedes EQS’nin teknik detayları

İlk başta EQS 450 ve dört çeker EQS 580 4Matic olarak satışa çıkacak olan aracın, ilerleyen zamanlarda 715 beygirlik bir AMG versiyonuna kavuşacağına dair söylentiler de bulunuyor.

Giriş seviyesindeki EQS 450, 330 beygir güç ve 570 Nm tork değerlerine sahip. Tek elektrik motorundan gücünü alan bu model, 2480 kg‘lık gövdesini 0-100 km/s hızlanmasını 6.2 saniyede tamamlıyor. EQS 580 ise çift elektrik motoru ile 516 beygir güç ve 855 Nm torka sahip. Eklenen ikinci elektrik motoru ile bu model 2585 kg ağırlığa ulaşıyor. Fakat artan ağırlığına rağmen 0-100 km/s hızlanması 4.3 saniyeye düşüyor.

Yeni Mercedes EQS, 0.20 Cd sürtünme katsayısına sahip. Yeni nesil pil teknolojisi ile WLTP döngüsüne göre 770 km menzile sahip. Tabi bu menzil değeri, 107.8 kWh‘lik versiyon için geçerli. İlerleyen zamanlarda 90 kWh‘lik daha küçük bir versiyonun geleceği de söylendi. Ayrıca aracın hızı 210 km/s‘de sınırlandırılmış. EQS, 200 kW gücündeki şarj istasyonlarında, 15 dakikalık şarj ile 300 km menzile sahip olabiliyor.

Mercedes EQS’nin teknolojileri

S-Sınıfı’nın elektrikli muadili olarak tanıtılan bir modelden beklenti, tabi ki de en üst düzeyde. EQS ise bu beklentileri boşa çıkartmıyor. Arttırılmış gerçeklik destekli head-up display, opsiyonel olarak alınabilen 10 derece dönebilen arka tekerlekler gibi güncel S-Sınıfı’ndaki teknolojiler, EQS’de de mevcut. Söz konusu arka tekerleklerin dönebilmesi ile bu dev gibi araç, A-Serisi hatchback kadar manevra yeteneğine sahip oluyor.

Tam otonom sürüşe de imkan tanıyan araç (Almanya’da 60 km/s’ye kadar yasal bir hale geldi), siz araca yaklaştığınızda (sensörler ile çevrenin güvenli olduğu algılanırsa) kapıları kendi başına açabiliyor. Siz bindikten sonra fren pedalına basarak, kapıya hiç dokunmadan kapatabiliyorsunuz.

Mercedes EQS’nin standart donanımında, yeni S-Sınıfı ile aynı dijital gösterge panelini ve bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Bu ekranlar sırasıyla 12 inç ve 13 inç boyutlara sahip. Tabi araç hem elektrikli hem de S-Class seviyesinde olunca, etkileyici bir opsiyonu da unutmamışlar. 56 inç boyutundaki Hyperscreen adındaki opsiyonel bir bilgi-eğlence sistemi de düşünülmüş. Bu sistem ile daha büyük bir ekran değil, tam anlamıyla bambaşka bir ön konsol almış oluyorsunuz diyebiliriz.

24 GB RAM ve 8 çekirdekli işlemcisiyle 56 inçlik, en son nesil MBUX yazılımına sahip Hyperscreen, esasında 3 ayrı ekranın birleşmesinden oluşuyor. Bunlar sürücü tarafındaki 12 inçlik gösterge paneli, orta kısımda 18 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve ön yolcu tarafındaki 12 inçlik ekran. Evet, ekran boyutlarını toplayınca 56 inç etmiyor. Fakat bu, ekranlarla birlikte bütün panelin boyutu olarak hesaplanmış. Ayrıca arka koltuklar için de 12 inçlik iki adet ekran opsiyonu da var. Son MBUX versiyonlarındaki “Hey Mercedes” komutu ile aktive olan sesli asistan artık 27 farklı dili algılayabiliyor.

Elektrikli bir araç olmasından dolayı motor sesi bulunmayan EQS için 3 farklı motor sesi de ayarlanabiliyor. Bunlar, sakin bir havadaki Silver Waves, bilim kurgu tadındaki Vivid Flux ve patlayan volkan benzeri bir heyecandaki Roaring Pulse. Bu arada bir güvenlik özelliği olarak otonom sürüş esnasında bir kamera ile sürücü takip ediliyor. Eğer ki sürücünün baktığı algılanırsa otomatik olarak yolcu ekranı karartılıyor. Mercedes Bey, konfor ve teknolojiyi bol kepçeden sunsa da bazı güvenlik ihmallerine karşı tedbiri de elden bırakmamış.

Mercedes’in 2022‘den önce tanıtacağını duyurduğu 10 elektrikli araçtan birisi olan EQS, yaklaşık 92 bin €‘dan başlayan bir fiyat listesine sahip. Ayrıca Mercedes, EQS’in herhangi bir Coupe ve Cabrio modele sahip olmayacağını vurguladı.

Kaynak: Carscoops, Carwow.co.uk