Genel
%100 elektrikli amiral gemisi sedan, Mercedes EQS tanıtıldı!
Tesla Model S‘in doğrudan rakibi olan, Alman üreticinin amiral gemisi elektrikli modeli Mercedes EQS tanıtıldı. Geçtiğimiz günlerde 56 inç boyutunda üç adet ekrandan oluşan Hyperscreen paneli ile dikkatleri çeken, artık tamamen ortaya çıktı.
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2019 yılında tanıtılan Vision EQS konsepti üzerinden geliştirilen EQS, Mercedes’in en üst kalite sınıfı olan S-Sınıfı‘na elektrikli bir alternatif olarak karşımızda. Şimdiye kadar hepimizin zihninde oluşmuş “Mercedes lüksü” kavramının biraz dışında bir tasarıma sahip olduğu ilk görüşte fark ediliyor.
Ön ve arkada yer alan LED far grupları, Mercedes EQ ailesindeki diğer modeller gibi LED şeritler ile birleştirilmiş. Elektrikli motorlar, içten yanmalı motorlar kadar çok yer kaplamadığı için aracın tekerlekleri olabildiğince uçlara yerleştirilmiş. Ayrıca aracın gövdeye gömülebilen kapı kolları da dikkat çekiyor.
Yeni Mercedes EQS’nin teknik detayları
İlk başta EQS 450 ve dört çeker EQS 580 4Matic olarak satışa çıkacak olan aracın, ilerleyen zamanlarda 715 beygirlik bir AMG versiyonuna kavuşacağına dair söylentiler de bulunuyor.
Giriş seviyesindeki EQS 450, 330 beygir güç ve 570 Nm tork değerlerine sahip. Tek elektrik motorundan gücünü alan bu model, 2480 kg‘lık gövdesini 0-100 km/s hızlanmasını 6.2 saniyede tamamlıyor. EQS 580 ise çift elektrik motoru ile 516 beygir güç ve 855 Nm torka sahip. Eklenen ikinci elektrik motoru ile bu model 2585 kg ağırlığa ulaşıyor. Fakat artan ağırlığına rağmen 0-100 km/s hızlanması 4.3 saniyeye düşüyor.
Yeni Mercedes EQS, 0.20 Cd sürtünme katsayısına sahip. Yeni nesil pil teknolojisi ile WLTP döngüsüne göre 770 km menzile sahip. Tabi bu menzil değeri, 107.8 kWh‘lik versiyon için geçerli. İlerleyen zamanlarda 90 kWh‘lik daha küçük bir versiyonun geleceği de söylendi. Ayrıca aracın hızı 210 km/s‘de sınırlandırılmış. EQS, 200 kW gücündeki şarj istasyonlarında, 15 dakikalık şarj ile 300 km menzile sahip olabiliyor.
Mercedes EQS’nin teknolojileri
S-Sınıfı’nın elektrikli muadili olarak tanıtılan bir modelden beklenti, tabi ki de en üst düzeyde. EQS ise bu beklentileri boşa çıkartmıyor. Arttırılmış gerçeklik destekli head-up display, opsiyonel olarak alınabilen 10 derece dönebilen arka tekerlekler gibi güncel S-Sınıfı’ndaki teknolojiler, EQS’de de mevcut. Söz konusu arka tekerleklerin dönebilmesi ile bu dev gibi araç, A-Serisi hatchback kadar manevra yeteneğine sahip oluyor.
Tam otonom sürüşe de imkan tanıyan araç (Almanya’da 60 km/s’ye kadar yasal bir hale geldi), siz araca yaklaştığınızda (sensörler ile çevrenin güvenli olduğu algılanırsa) kapıları kendi başına açabiliyor. Siz bindikten sonra fren pedalına basarak, kapıya hiç dokunmadan kapatabiliyorsunuz.
Mercedes EQS’nin standart donanımında, yeni S-Sınıfı ile aynı dijital gösterge panelini ve bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Bu ekranlar sırasıyla 12 inç ve 13 inç boyutlara sahip. Tabi araç hem elektrikli hem de S-Class seviyesinde olunca, etkileyici bir opsiyonu da unutmamışlar. 56 inç boyutundaki Hyperscreen adındaki opsiyonel bir bilgi-eğlence sistemi de düşünülmüş. Bu sistem ile daha büyük bir ekran değil, tam anlamıyla bambaşka bir ön konsol almış oluyorsunuz diyebiliriz.
24 GB RAM ve 8 çekirdekli işlemcisiyle 56 inçlik, en son nesil MBUX yazılımına sahip Hyperscreen, esasında 3 ayrı ekranın birleşmesinden oluşuyor. Bunlar sürücü tarafındaki 12 inçlik gösterge paneli, orta kısımda 18 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve ön yolcu tarafındaki 12 inçlik ekran. Evet, ekran boyutlarını toplayınca 56 inç etmiyor. Fakat bu, ekranlarla birlikte bütün panelin boyutu olarak hesaplanmış. Ayrıca arka koltuklar için de 12 inçlik iki adet ekran opsiyonu da var. Son MBUX versiyonlarındaki “Hey Mercedes” komutu ile aktive olan sesli asistan artık 27 farklı dili algılayabiliyor.
Elektrikli bir araç olmasından dolayı motor sesi bulunmayan EQS için 3 farklı motor sesi de ayarlanabiliyor. Bunlar, sakin bir havadaki Silver Waves, bilim kurgu tadındaki Vivid Flux ve patlayan volkan benzeri bir heyecandaki Roaring Pulse. Bu arada bir güvenlik özelliği olarak otonom sürüş esnasında bir kamera ile sürücü takip ediliyor. Eğer ki sürücünün baktığı algılanırsa otomatik olarak yolcu ekranı karartılıyor. Mercedes Bey, konfor ve teknolojiyi bol kepçeden sunsa da bazı güvenlik ihmallerine karşı tedbiri de elden bırakmamış.
Mercedes’in 2022‘den önce tanıtacağını duyurduğu 10 elektrikli araçtan birisi olan EQS, yaklaşık 92 bin €‘dan başlayan bir fiyat listesine sahip. Ayrıca Mercedes, EQS’in herhangi bir Coupe ve Cabrio modele sahip olmayacağını vurguladı.
Kaynak: Carscoops, Carwow.co.uk
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Genel
PHILIPS TAT2025 İncelemesi | Ufacık tefecik içi dolu turşucuk !
HILIPS TAT2205, TWS dediğimiz tam kablosuz bluetooth kulaklıklar serilerinden yenisi bünyesine ekledi. Uygun fiyatıyla dikkat çeken TAT2205 modeli test ettiğimiz en küçük boyuttaki tam kablosuz bluetooth kulaklığı konumunda.
PHILIPS TAT2205 Bluetooth kulaklığa Hepsiburada üzerinde incelemek ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/c3785295
PHILIPS TAT2205 Bluetooth kulaklığa Trendyol üzerinde incelemek ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://ty.gl/coccno30
PHILIPS TAT2205 İncelemesi | Ufacık tefecik içi dolu turşucuk !
PHILIPS TAT2205 İncelemesi | Ufacık tefecik içi dolu turşucuk ! – YouTube
Bu kulaklık kutu formuyla dikkat çekiyor. Kulaklık yapısı da kutusu gibi küçük boyutlara sahip. Bu sayede cepte, çantada avuç içerisinde güvenle taşınabiliyor. Oldukça hafif olan PHILIPS TAT2205 ses konusunda da başarılı. 6mm ses sürücüsüne sahip olan model bass konusunda gerçekten iyi işler çıkarıyor. Bass severlerin bu modeli oldukça seveceğini söyleyebiliriz. Tizleri basslara göre biraz daha baskılanmış kalsa da midler konusunda da iyi olduğunu söylemek mümkün. Ek olarak enstrümanları da çok rahat bir şekilde birbirinden ayırabiliyorsunuz.
Bunun dışında kulakçık yapısı kulağınıza tam olarak oturuyor. Kutu içerisinde kulak yapınıza göre değiştirebileceğiniz iki farklı boyutta kulakçık daha geliyor. İçerisinde bunlara ek olarak bir de type-C şarj kablosu çıkıyor. Herhangi bir ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliğine sahip olmasa da kulakçıklar kulağınızı tamamen kapatabildiği için dışarıdaki sesleri kulağınıza vermiyor. Aynı zamanda kulaklıktan verilen sesi de dışarıya aktarmıyor. Mikrofon kalitesinin de kulaklık yapısının sapsız olması sebebiyle ortalama seviyede olduğunu söylemek mümkün.
Batarya kısmında ise tek şarjla kulaklık 4 saat boyunca bluetooh üzerinden kesintisiz çalabiliyor. Bununla birlikte kutusuyla 8 saat daha ekleniyor ve toplam 12 saatlik bir kullanım senaryosuna varıyor. Eğer 15 dakikalık bir şarj edimi söz konusu ise 1 saatlik bir oynatmaya izin veriyor.
Kulaklıklar üzerinde bulunan iki adet tuş ile kendiniz bu kulaklığın fonksiyonunu ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz durdur/başlat, isterseniz şarkıyı ilerlet/geri sar veya Google Asistan/Siri’yi aktif edebiliyorsunuz. Oldukça işlevsel olan bu tuşlar sayesinde telefonunuzu elinize almadan bu işlevleri yerine getirebilmek kullanımı kolaylaştırıyor.
PHILIPS TAT2205 hakkında daha fazla bilgi için buradaki linke göz atabilirsiniz: https://www.philips.com.tr/c-p/TAT2205BL_00/2000-series-true-wireless-kulak-ici-kulaklik
PHILIPS TAT2205 Bluetooth kulaklığa Hepsiburada üzerinde incelemek ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/c3785295
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Mi Fan Festivali 2021’de Büyük Bir Başarı Elde Etti
Xiaomi, 59 ülkede 70’in üzerinde çevrimiçi ve 300’ün üzerinde çevrimdışı iş ortağı ile iş birliği gerçekleştirerek 6 Nisan’da başlayan ve 12 Nisan’da sona eren küresel alışveriş etkinliği Mi Fan Festivali (MFF) düzenledi. Hindistan dışında yer alan bu pazarlarda, 6-12 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 3,05 milyon akıllı telefon ve 1,94 milyon ekosistem ürünü satıldı.
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Xiaomi’nin herkese inovasyon ve akıllı yaşam tarzı sağlama konusundaki kararlılığını yansıtan Mi Fanları ve tüketiciler, Xiaomi’nin akıllı cihazlarına büyük bir ilgi gösterdi. Festival süresi boyunca 794.000 akıllı yaşam cihazı ve 799.000 akıllı giyilebilir cihaz satıldı. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen etkinlik, Xiaomi’nin kullanıcılarıyla arkadaşlık kurmadaki başarısını gösteriyor. Xiaomi’nin Kurucusu, Başkanı ve CEO’su Lei Jun, 6 Nisan’da Çin’de düzenlenen MFF partisinde şunları söyledi: “Geriye dönüp geçtiğimiz 11 yıla baktığımda kullanıcılarımızla sonsuza kadar arkadaş olmayı tercih ederek çok doğru bir adım atmış olduğumuzu görüyorum. Bu süre zarfında çeşitli zorluklarla karşılaştık, ancak Mi Fanları her seferinde özverili destekleri ve yardımlarıyla dostluklarını gösterdiler.” Lei Jun ayrıca, Mi Fanlarıyla yaptığı görüşmelerde “Ar-Ge alanında kullanıcı katılımı” modeline sadık kalınacağını ve Mi Fanlarının Xiaomi ürünlerinin geliştirilmesinde önümüzdeki on yılda da büyük rol oynamaya devam edeceğini birçok kez dile getirdi.
Mi Fan Festivalinde en çok ilgi gören ürünler
Mi 11 Ultra
Xiaomi’nin üst düzey amiral gemisi akıllı telefon modeli Mi 11 Ultra, üçlü kamera kurulumuyla fotoğrafçılık ve video özellikleri ile dikkat çekiyor. E4 malzemeyle hazırlanan 6,81 inç 120Hz WQHD+ Samsung Amoled dört kavisli Nokta Ekran ile Mi 11 Utra, iyi bir ekran performansı sunuyor. Önemli bilgileri ve selfie ön izlemesi sağlayan 1,1 inç AMOLED arka ekran bir yeniliği taşıyor. Mi 11 Ultra gücünü performansıyla dikkat çeken Qualcomm® Snapdragon™ 888 mobil platformundan alıyor. 67W kablolu ve kablosuz turbo şarj teknolojisi sayesinde Mi 11 Ultra’nın pili sadece 36 dakika içinde %100 şarj seviyesine ulaşıyor.
Mi 11i
Mi 11i, kullanıcılara ses ve görsel deneyim sunan çift hoparlör ve Dolby Atmos® teknolojisini içeren ilk Xiaomi akıllı telefon modeli olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 4.520 mAh (tip) pili ve 33W hızlı şarj özellikleri sayesinde cihaz bütün gün kullanılabiliyor. Qualcomm® Snapdragon™ 888 mobil platformu cihazın daha az enerji tüketmesine olanak tanıyor. İnce yapısı ve cam gövdesiyle kullanıcılara daha fazla konfor sunuyor.
Mi 11 Lite 5G ve Mi 11 Lite
Tüy kadar hafif ve şık Mi 11 Lite 5G ve Mi 11 Lite, performansıyla gençlerin trendlerini belirliyor. Her iki cihaz da kamera performanslarıyla fotoğraf ve video stüdyosunu kullanıcıların ceplerine taşıyor ve stüdyo kalitesinde fotoğraflar ve videolar çekmelerine olanak tanıyor. 10 bit TrueColor desteğine sahip 6,55 inç AMOLED Nokta Ekran, her iki cihazda da iyi bir ekran performansı sağlıyor.
Mi Smart Band 6
Yeni Mi Smart Band 6, büyük ekranı ve net çözünürlüğüyle öne çıkıyor. Çeşitli egzersiz aktiviteleri ile Mi Smart Band 6, spor yaparken en iyi arkadaşınız haline geliyor. Ayrıca, uyku döngüsü takibinin yanı sıra SpO2 ve kalp atış hızının ölçümüne yardımcı oluyor.
Mi Smart Projector 2 Pro
Mi Smart Projector 2 Pro, 1920 x 1080 FHD görüntü kalitesi, DTS-HD ve Dolby Audio™ destekli dahili 10W hoparlörleri ile sinema deneyimini evde yaşamanıza olanak tanıyor. Çok yönlü trapezoid düzeltme sayesinde cihaz kolaylıkla konumlanabiliyor ve kurulabiliyor. Android TV™ işletim sistemi, kullanıcıların evde sonsuz eğlencenin tadını çıkarmasını sağlıyor.
Redmi Note 10 Pro
Tasarımı ile dikkat çeken ve birden fazla renk seçeneğine sahip olan Redmi Note 10 Pro, yüksek çözünürlüklü kamerası ve çeşitli kamera modlarıyla iyi fotoğraflar çekilebilmesine olanak tanıyor. Redmi Note 10 Pro gücünü piyasadaki en güçlü 4G işlemcilerden biri olan Qualcomm® Snapdragon™️ 732G’den alıyor.
Redmi Note 10S ve Redmi Note 10
Redmi Note 10S ve Redmi Note 10, güncellenmiş tasarımı ve klasik renkleriyle öne çıkıyor. Dörtlü kamera kurulumuna sahip her iki cihaz da uzak ve yakın çekim görüntüler yakalanmasına olanak tanıyor. Redmi Note 10S, daha iyi performans sağlayan MediaTek Helio G95, Redmi Note 10 ise Qualcomm® Snapdragon™ 678 ile donatılmış.
Redmi Note 10 5G
Güzel bir kullanıcı deneyimi ve pil kullanımı sunan Redmi Note 10 5G, tüm kullanıcıların 5G’den uygun fiyatlarla faydalanmalarını sağlıyor. 48MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü zahmetsizce fotoğraf çekmeye olanak tanıyor. Redmi Note 10 5G, uzun ömürlü 5.000 mAh (tip) pil ve 18W hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor.
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Genel
Amazfit T-Rex Pro: Askeri Dayanıklılığa Sahip Akıllı Saatle Tanışın!
Giyilebilir ürünler pazarının küresel markası Amazfit, akıllı saat serisinin son ürünü Amazfit T-Rex Pro’yu satışa sundu. Askeri nitelikte 15 dayanıklılık testini geride bırakan Amazfit T-Rex Pro zorlu koşullarda güvenilirliğini ve sağlamlığını kanıtladı. Amazfit T-Rex Pro ile ister dağa tırmanırken, ister spor salonunda sıkı bir antrenman yaparken zorlu egzersizlere vücudun ne ölçüde tepki verdiğini görmek için kan-oksijen doygunluğu ölçülebiliyor. Amazfit T-Rex Pro KDV dahil 1.699,00 TL’ye Hepsiburada.com başta olmak üzere çok sayıda saygın online satış platformundan temin edilebiliyor.
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Amazfit T-Rex Pro, askeri nitelikte 15 dayanıklılık testini geride bırakarak zorlu koşullarda güvenilirliğini ve sağlamlığını kanıtladı. Saatin kapsamlı sağlık ve zindelik takip işlevleri, macera dolu aktiviteler için bir dizi açık hava sporu modunu destekliyor ve sizi konfor alanınızın dışına çıkmaya teşvik ediyor.
Amazfit T-Rex Pro’nun kökleri CES 2020’de tanıtılan ödüllü Amazfit T-Rex’e uzanıyor. Kendinden önceki modelin başarısından ilham alan Amazfit, bu yeni modele bir dizi yenilik ekledi. Eskisinden daha dayanıklı hale gelen Amazfit T-Rex Pro artık 10 ATM su geçirmezliğe, kan oksijen doygunluğu ölçümüne, dörtlü küresel navigasyon uydu sistemine, barometrik altimetreye ve 100’den fazla spor moduna sahip.
İçten Dışa Dayanıklı
Amazfit T-Rex Pro ile ihtiyacınız olan bilgilere 1,3 inçlik, daima açık AMOLED ekrandan bir bakışta ulaşabiliyorsunuz. Açılı tasarıma sahip sağlam metal püskürtmeli dış çerçeve, saatin hafif ve dayanıklı olmasını sağlıyor.
Doğada Macerayı Keşfedin
Desteklenen dörtlü küresel navigasyon uydu sistemi sayesinde Amazfit T-Rex Pro, karmaşık rotalarda dahi konumunuzu bulmanıza yardımcı oluyor. Üstelik artık ister dağa tırmanırken, ister spor salonunda sıkı bir antrenman yaparken zorlu egzersize ve yüksekliğe vücudunuzun ne ölçüde tepki verdiğini görmek için kan-oksijen doygunluğunuzu ölçebiliyorsunuz. 10 ATM su basıncına karşı koyabilen ve 18 güne kadar dayanabilen pil ömrüyle dikkat çeken Amazfit T-Rex Pro ile sörf yapabilir, yelken açabilir, yağışlı havada dolaşabilirsiniz.
Egzersizi Zirveye Taşıyın
100’ün üzerinde farklı spor modu ve Firstbeat™ algoritması, maksimum oksijen alımı, egzersiz sonrası toparlanma süresi ve egzersiz yükü gibi özel verileri değerlendirerek egzersiz anlayışınızı yeni bir düzeye taşıyor. Bunun yanı sıra ExerSense™ algoritması sekiz spor modunu otomatik olarak tanıyor ve ilgili tüm verileri kaydediyor.
İçgüdülerinizle Tam Uyumlu
Amazfit T-Rex Pro hava durumu izleyicisi, gün doğumu ve gün batımı monitörü ve mevcut ay evresi ekranıyla doğaya dair pek çok şeyi bileğinizin üzerinde tutabilirsiniz.
Sağlığınız Hakkında Daha Fazla Bilgilenin
T-Rex Pro, BioTracker™ 2 PPG Biyoizleme Optik Sensörü ile donatıldı. Bu sensör günün 24 saati e kalp atış hızınızı izliyor ve kalp atış hızınız anormal yükselirse uyarı veriyor. T-Rex Pro, tescilli Kişisel Aktivite İstihbaratı (PAI) sağlık değerlendirme sistemi aracılığıyla kişiselleştirilmiş değerlendirmeler sunuyor. PAI, antrenmanlarınızdan, kalp atış hızınızdan ve izlenen diğer verilerinizden toplanan tüm verileri alarak benzersiz sağlık değerlendirme puanınızı gösteren sayısal bir değerle ifade ediyor.
İyi Bir Uyku Sizin de Hakkınız
Amazfit SomnusCare™ uyku kalitesi izleme özelliği hafif, derin ve REM gibi farklı uyku aşamalarını tanır, gündüz uykularını tespit eder ve uyku sırasında yaşanacak olası solunum sorunlarını takibe alır.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Amazfit T-Rex Pro KDV dahil 1.699,00 TL’ye Hepsiburada.com ve çok sayıda saygın online satış platformundan temin edilebiliyor.
Pelki Amazfit Kimdir?
Eylül 2015’te kurulan Amazfit, Huami Technology’nin (NYSE: HMI) sahibi olduğu özel bir markadır. Stratos serisi, Basic serisi, Flagship serisi, Health serisi, Fashion serisi, Outdoor serisi ve X dahil olmak üzere yedi farklı model akıllı saat ve bileklik ürünü sunmaktadır. Ayrıca TWS spor kulaklıkları, akıllı koşu bantları, akıllı vücut yağ ölçümü ve spor malzemeleri dahil olmak üzere spor ve sağlıkla ilgili diğer akıllı donanımlar da üretiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya dahil olmak üzere 70’den fazla ülke ve bölgede yer alıyor. 2020’nin ilk yarısında Amazfit saatleri İtalya, İspanya, Hindistan ve diğer bölgelerdeki yetişkin saat pazarının en büyük payına sahipler ve Çin, Almanya, Fransa, Rusya ve Brezilya gibi ülkelerde en çok satan ürünler arasında yer alıyorlar. Türkiye’deki resmi operasyonuna 2020 yılı sonunda başlayan Amazfit, Türkiye’de e-ticaret siteleri başta olmak üzere çok sayıda saygın satış kanalından ulaşılabilen markanın yenilikçi ürünleri ve marka hakkında daha fazla bilgi için internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Yazan: butiksevda, 4 hafta önce
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